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Kırşehir'de attığı kurşun babasını öldürdü

İki aile arasında çıkan kavgada, A.K.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun babası Neşet K. öldürdü, 3 kişi de yaralandı.

DHA | 15.08.2019 - 12:26..
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Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi Fatih Mahallesi'nde, Cüneyt D. (25) ve Gökhan D. (18), aralarında husumet bulunan Neşet K.'nin evine giderek tartışmaya başladı.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Neşet K.'nin oğlu A.K., evdeki tabanca ile çevreye rastgele ateş açtı. A.K.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği babası Neşet K., ağabeyi Hakan K. (26) ile Cüneyt D. ve Gökhan D. yaralandı.

BABA TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Neşet K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili A. K., gözaltına alınırken yaralılarının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kırşehir'de attığı kurşun babasını öldürdü

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