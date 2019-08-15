Kırşehir'de attığı kurşun babasını öldürdü

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi Fatih Mahallesi'nde, Cüneyt D. (25) ve Gökhan D. (18), aralarında husumet bulunan Neşet K.'nin evine giderek tartışmaya başladı.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Neşet K.'nin oğlu A.K., evdeki tabanca ile çevreye rastgele ateş açtı. A.K.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği babası Neşet K., ağabeyi Hakan K. (26) ile Cüneyt D. ve Gökhan D. yaralandı.

BABA TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Neşet K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili A. K., gözaltına alınırken yaralılarının tedavisinin sürdüğü bildirildi.