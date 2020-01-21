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Kırşehir'de bir yandan temizlik bir yandan türkü

Temizlik işçisinin sokaklarda temizlik yaparken türkü söylemesi, içleri ısıttı.

İHA | 21.01.2020 - 16:54..
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Kırşehir’de akşam saatlerinde şiddetini artırarak yağan kar sonrası Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri personeli sokaklarda çöp alıp ana caddeler üzerinde buzlanma olmaması için tuzlama ve temizleme çalışmaları yaptı.

İÇLERİ ISITAN VİDEO

Şehir’de çöpleri toplarken türkü söyleyen Temizlik İşleri Görevlisi Yusuf Türkmen, bir yandan çöpleri alıp öte yandan da arkadaşının çektiği kameraya türkü okudu. Türküsü sosyal medya hesaplarında yayınlanan Türkmen’in videosu paylaşım rekorları kırdı.

Kırşehir'de bir yandan temizlik bir yandan türkü VİDEO

Soğuk havaya aldırmadan sokakları temizlerken türkü söyledi -1

Soğuk havaya aldırmadan sokakları temizlerken türkü söyledi -2

Soğuk havaya aldırmadan sokakları temizlerken türkü söyledi -3

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