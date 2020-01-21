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Kırşehir'de cinnet getiren adam eşini öldürdü

Babasından kalan emekli maaşını almak için eşinden boşandığı halde aynı evde yaşayan kadın, kocası tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

İHA | 21.01.2020 - 17:28..
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Kırşehir’in Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler parkı yanında bulunan ikametlerinde karı-koca arasında kavga çıktı.

Kavga sonrası sinirlerine hakim olamayan N.Ç. (47), boşandığı ama aynı evde yaşadığı eşi Alev Ergin’i, pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

112 tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası ikametinden kaçan N.Ç. ise polisin başlattığı çalışma sonrası yakalandı.

Kırşehir'de cinnet getiren adam eşini öldürdü

MEZRADA YAKALANDI

Alev Ergin’in, babasından kalan emekli maaşını almak için eşinden boşandığı ama eşiyle aynı evde yaşadığı ileri sürüldü. Mezrada yakalanan N.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kırşehir'de cinnet getiren adam eşini öldürdü

Kırşehir'de cinnet getiren adam eşini öldürdü

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