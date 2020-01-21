Kırşehir'de cinnet getiren adam eşini öldürdü

Kırşehir’in Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler parkı yanında bulunan ikametlerinde karı-koca arasında kavga çıktı.

Kavga sonrası sinirlerine hakim olamayan N.Ç. (47), boşandığı ama aynı evde yaşadığı eşi Alev Ergin’i, pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

112 tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası ikametinden kaçan N.Ç. ise polisin başlattığı çalışma sonrası yakalandı.

MEZRADA YAKALANDI

Alev Ergin’in, babasından kalan emekli maaşını almak için eşinden boşandığı ama eşiyle aynı evde yaşadığı ileri sürüldü. Mezrada yakalanan N.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.