Kırşehir'de dalgınlıkla müşteriye 20 bin lira verdi

Kırşehir kent merkezinde döviz bürosu işleten O.Z, gün sonunda hesapları kontrol ettiğinde kasada 20 bin lira açık olduğunu gördü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen O.Z, 3 bin 200 euro bozduran bir müşteriye dalgınlıkla iki kez 20 bin lira verdiğini fark edince polise başvurdu.

EKİPLER, MÜŞTERİYİ BULDU

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden müşterinin R.Ç. (59) olduğunu belirledi. Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını izleyerek, R.Ç’yi Terme Caddesi’nde gözaltına aldı.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Karakola götürülen R.Ç’nin ifadesinde, ‘kasıtlı hareket etmediğini, dalgınlıkla ikinci kez parayı aldığını söylediği’ belirtildi. Döviz bürosu sahibi O.Z ise R.Ç. hakkında şikayetçi oldu.