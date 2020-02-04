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Kırşehir'de DEAŞ operasyonu

Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan biri tutuklandı.

AA | 04.02.2020 - 18:49..
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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kent merkezindeki farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Irak ve Suriye uyruklu B.H.A.B, S.i.A.B, K.H.A.B, Ş.K.A.B, D.J.A.B, S.Z.A.B, ve Y.Z.J.A.B'yi gözaltına aldı.

Kırşehir'de DEAŞ operasyonu

BAĞDADİ'NİN AKRABALARI İDDİASI

Yapılan araştırmada terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası olduğu öne sürülen 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik tedbirleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Kırşehir'de DEAŞ operasyonu

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Y.Z.J.A.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 6 kişi ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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