taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0243
Euro
6.5979
Altın
1572.11
Borsa
121015.14
Gram Altın
304.49
Bitcoin
58908.83

Kırşehir'de ekmek rekabeti: Fiyatı 59 kuruşa düştü

Kırşehir'de fırın ve market işletmecileri arasındaki rekabet, daha önce 1.25 TL'den satılan 200 gram ekmeğin fiyatını 59 kuruşa kadar düşürdü.

DHA | 07.02.2020 - 22:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kentte market ve fırın işletmecileri arasında bir süredir yaşanan rekabet, ekmek fiyatını 59 kuruşa kadar düşürdü.

Kentte faaliyet gösteren küçük market işletmecisi Salih Soylu, geçen Temmuz ayından bu yana 1,25 TL'ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatını 59 kuruşa düşürdü. Vatandaşlar, fiyatın düşmesiyle birlikte markette satılan ekmeğe yoğun ilgi gösterdi. İş yerinde ekmek satışı ikiye katlandı.

Market işletmecisi Salih Soylu, ekmeğin fiyatını düşürmesiyle birlikte bazı fırın ve marketlerde de ekmeğin fiyatının düşürüldüğünü söyledi.

Kırşehir'de ekmek rekabeti: Fiyatı 59 kuruşa düştü

"KÜÇÜK ESNAFI BİTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Soylu, "Vatandaş bu durumdan oldukça memnun. Fırıncıların kendi aralarında yaptığı rekabetten dolayı ulusal mağazalara 75 kuruştan teklif edip, onlara ekmek satmalarından dolayı başladı bu durum. Biz de yerel işletmeci olarak buna karşı geldik. Biz de dedik ki bunlara nispet olsun, fiyat olarak 59 kuruş yazdık, gayet de güzel oldu. Halk bizden yana. Bazı yerlerde belirsizlik olabilir. Bazıları 75 kuruş, 1 TL, 1,25 TL yazmış olabilir. Onların fırınları ona göre destek vermiş. Bizim aldığımız fırınlar da bize destek veriyor. Onlar küçük esnafla uğraşıyorlar. Küçük esnafı bitirmeye çalışıyorlar. Bunu kimse inkar edemez artık" dedi.

Kırşehir'de ekmek rekabeti: Fiyatı 59 kuruşa düştü

"ÇIKAN EKMEK DENETLENMELİ"

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, fırın ve marketlerde belirsizlik gösteren ekmek fiyatları ile ilgili "Burada Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne büyük görev düşüyor. Ekmek kaliteli mi çıkıyor kalitesiz mi çıkıyor, denetlenmesi lazım. Kırşehir ahi şehri. Vatandaşın düzgün ekmek yemesi gerekiyor. Ahi şehrine yakışır şekilde rekabet olması lazım. Vatandaşın bakkalın sattığı ile marketin sattığının fişini mutlaka alması lazım. Belli bir fiyatın altına düştüğünde onlar da ceza yerler" diye konuştu.

Kırşehir'de ekmek rekabeti: Fiyatı 59 kuruşa düştü

TÜKETİCİ DURUMDAN MEMNUN

Tüketicilerden Zeynep Yazıcı, "Ekmek satışları 59 kuruşa düşmüş. Biz şu anda çok memnunuz. Küçük esnafların hepsinin yanındayız" diye konuştu. Havva Yiğit ise "Daha önceden 1,25 TL’den alıyorduk. Şimdi 4 tane alıyorum. Bu durumdan da oldukça memnunum" dedi.

Kırşehir'de ekmek rekabeti: Fiyatı 59 kuruşa düştü

Kırşehir'de ekmek rekabeti: Fiyatı 59 kuruşa düştü

İlginizi Çekebilir
Depremzedelere koli fırlatanlar gözaltına alındı
Deprem sonrası yardım bahanesiyle, bir kamyonetten atılan ve olumsuz görüntü oluşturan provokasyona ilişkin, bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Şanlıurfa'da torbacı operasyonunda 8 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'da, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 8'İ tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çığ bölgesinde yoğun kar yağışı
Van'da arama çalışmaları yoğun kar yağışı nedeniyle yapılamazken, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
Bidonlarınızı altın dolduracağım deyip dolandırdı
Mardin’de “Boş bidonları altınla dolduracağım” diyerek vatandaşları dolandıran şahıs tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi
Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi
812
Ekrem İmamoğlu'ndan CNN Türk kararı
Ekrem İmamoğlu'ndan CNN Türk kararı
537
Habertürk canlı yayınında duyulan zam tepkisi
Habertürk canlı yayınında duyulan zam tepkisi
482
İstanbul'da ulaşım ücretine yüzde 35 zam
İstanbul'da ulaşım ücretine yüzde 35 zam
1276
Hayrunnisa Gül siyasete giriyor
Hayrunnisa Gül siyasete giriyor
486
Antalya'da gündem beton dubaların fiyatı
Antalya'da gündem beton dubaların fiyatı
410
Bahadır Altan Pegasus'tan kovuldu
Bahadır Altan Pegasus'tan kovuldu
278
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir