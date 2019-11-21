Kırşehir'de gaz yağı patladı: 1 yaralı

Kırşehir'de, Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşayan İ.U., sabah erken saatlerde içinde köz bulunan soba kovasını, balkona gaz yağı ile birlikte koyunca patlama gerçekleşti.
1 YARALI
Çevrede bulunan esnafında zarar gördüğü patlamada yaralanan İ.U., Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen İ.U.’nun evinde, polis inceleme başlattı.
TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPILDI
Çevrede bulunan esnaflar ise; Kırşehir Belediyesi İtfaiye birimlerinin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından kaldırım ve dükkanlarında temizleme çalışması yaptı.
Yaşanan patlama ile ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.