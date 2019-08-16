Kırşehir'de genç bir kadın maganda kurşununa kurban gitti

Bodrum Mumcular Bayır Mahallesi'nde meydana gelen ve 6 hektar alanın yandığı orman yangını sonrası çekilen fotoğraflar bölge yeni yapılar için imara mı açılacak sorusunu akıllara getirdi.

6

Sindirimi kolaylaştıran 5 çay

Bazı bitkisel çaylar; mide bulantısı, kabızlık, hazımsızlık ve daha birçok rahatsızlığın tedavisi için kullanılabilir. İşte sağlıklı bir sindirim sistemi için tüketebileceğiniz 5 çay.