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Kırşehir'de genç bir kadın maganda kurşununa kurban gitti

Kırşehir'de katıldığı sünnet düğününde halay çektiği sırada başına kurşun isabet eden 21 yaşındaki genç kadın, hayatını kaybetti.

DHA | 16.08.2019 - 14:41..
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Yaz tatili için Belçika'dan Kırşehir'e gelen 21 yaşındaki Gamze Boynuince, babası Rahmi Boynuince ile birlikte köy muhtarı Bayram Zengin'in oğlu için düzenlenen sünnet düğününe katıldı.

Düğün sırasında bazı kişiler, havaya ateş açtı.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE DÜŞTÜ

Bu sırada, halay çeken Gamze Boynuince'nin başına kurşun isabet etti. Yere yığılan Boynuince, kanlar içinde kaldı. Düğündekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kırşehir'de genç bir kadın maganda kurşununa kurban gitti

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Boynuince'nin cansız bedeni, Kırşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

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