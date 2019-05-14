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Kırşehir'de Hamidiye Camii beğeni topluyor

Bakara Suresi'ndeki bir ayetten esinlenilerek iç dizaynı yapılan cami, görenlerin ilgisini çekiyor.

Haber Merkezi | 14.05.2019 - 13:08..
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Kırşehir'de Yenice Mahallesi’nde 1910’lu yıllarda kerpiçten küçük bir mescit şeklinde yapılan ve zamanla ihtiyacı karşılamayınca yıkılıp yeniden inşa edilen Hamidiye Camisi, içine yapılan resimlerle sıradışı bir görüntü sergiliyor.

AZERİ MİMAR ÇİZDİ

Azerbaycanlı bir mimar tarafından iç resimleri yapılan ve bu yıl açılan camiye ibadet etmek için kentin farklı yerlerinden kişiler geliyor.

Kırşehir'de Hamidiye Camii beğeni topluyor

DIŞ DUVARLARA 'ALLAH' YAZILDI

Camide, Bakara Suresi’nin 22. ayetindeki ifadelere uygun olarak giriş bölümüne asma ağaçları, pencere aralarına kavak ağaçları, mihraba şelale, tavanına gökyüzü ve bulutlar resmedilen ve zeminine çimeni andıran yeşil renkli halı serilen camiye gelenler hayran kalıyor. Caminin dış duvarlarında büyük harflerle Arapça “Allah” ifadesi yer alıyor.

Kırşehir'de Hamidiye Camii beğeni topluyor

Kırşehir'de Hamidiye Camii beğeni topluyor

Kırşehir'de Hamidiye Camii beğeni topluyor

 

Kırşehir'de Hamidiye Camii beğeni topluyor

Kırşehir'de Hamidiye Camii beğeni topluyor

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