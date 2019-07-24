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Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İHA | 24.07.2019 - 20:48..
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Kırşehir-Kayseri karayolu 16. kilometresinde, tali yoldan çıkan G.A. yönetimindeki 40 AU 364 plakalı otomobil, Kırşehir istikametinden Kayseri istikametine seyretmekte olan Ç.U. yönetimindeki 34 SG 1230 plakalı otomobille çarpıştı.

8 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı A.A., F.Y., A.G., E.G., T.Y., E.B., F.E.K. ve G.A. ambulanslarla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili jandarma inceleme başlattı.

Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

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