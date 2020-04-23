Kırşehir'de jandarma çocuklara bayrak dağıttı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, ilçe merkezleri ve köylerde koronavirüs salgını kapsamında evlerinde kalmak zorunda olan çocuklara köylere giderek sürpriz yaptı.

Yanlarında askerleri gören çocuklar, heyecanlanarak askerlerin verdiği Türk bayraklarını alıp, 23 Nisan coşkusuna ortak oldu.

ÇOCUKLARLA SOHBET EDİP FOTOĞFAF ÇEKTİRDİLER

Görevli persone, slüslenmiş jandarma araçları ile ilgilenen çocuklara 23 Nisan hakkında bilgi vererek, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Köylerde, çocukların ve halkın büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde halk, sosyal mesafe kurallarını uygulayarak fotoğraf çektirdi.