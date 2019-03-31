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Kırşehir'de kazanan CHP oldu

YSK sonuçlarına göre, Kırşehir Belediye Başkanlığını CHP kazandı.

AA | 31.03.2019 - 23:13..
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Kırşehir'de açıklanan resmi sonuçlara göre, Kırşehir Belediye Başkanlığı kazananı Millet İttifakı ve CHP adayı Selahattin Ekicioğlu oldu.

RAKİPLERİNİ KUTLADI

Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir İl Başkanlığı önünde toplanan partililere hitaben yaptığı konuşmada, medeni cesaretlerinden dolayı belediye başkanlığına aday olan rakiplerini kutladı. Seçim sürecinde kimseyi incitmemeye gayret ettiklerini vurgulayan Ekicioğlu, "Aslında kimse kaybetmedi. Medeni cesaretlerinden dolayı aday olan diğer arkadaşları kutluyorum. Kazanan Kırşehir oldu. Kazanan sizler oldunuz. Millet İttifakı'ndaki CHP ve İyi Parti'ye teşekkür ediyorum. Bütün siyasi partilerden bize oy geldi. Hiç kimseyi kırmadık, hiç kimseyi incitmedik. Buraya gelirken birinizi incittiysek, hepinizden özür dilerim." dedi.

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