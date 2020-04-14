taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7762
Euro
7.4049
Altın
1718.22
Borsa
97884.9
Gram Altın
374.86
Bitcoin
46068.38

Kırşehir'de kepçe hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çaldıkları kepçeleri yurt dışına satmaya çalışan iki kişi yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kırşehir'de kepçe hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı

Kırşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Kayseri karayolu üzerindeki merkez Özbağ beldesinde, elektrik hattı döşenmesinde kullanılan taşeron bir firmaya ait kepçenin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, üç kişi tarafından çalınan kepçenin önce Ankara'ya, oradan da nakliye tırı ile İstanbul'a götürüldüğünü belirledi.

2 ZANLI TUTUKLANDI

Şüphelilerin kimliklerini beliryen Kırşehir polisi, düzenlenen operasyonda Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, zanlılardan M.K.'yi Ankara'da, S.İ.'yi İstanbul'da yakaladı.

Gözaltına alınarak Kırşehir'e getirilen şüpheliler, sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, firari İ.Z.'nin aranmasına devam ediliyor.

Kırşehir'de kepçe hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı ViDEO

"PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 250 BİN LİRA"

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek kepçeyi teslim alan taşeron firmanın temsilcisi Özkan Göktaş, Özbağ beldesinde elektrik hattı döşemek için kullandıkları iş makinesinin 5 Nisan'da çalındığını belirtti.

Kısa sürede iş makinesini bularak teslim eden polis ekiplerine teşekkür eden Göktaş, "Ellerinden gelen bütün özveriyi gösterdiler. Olayın başladığı ve bittiği noktaya kadar teknik çalışmalar yaptılar. Piyasa değeri yaklaşık 250 bin liralık kepçeyi bulup getirdiler. Kendilerine minnettarız. Kepçeyi buradan aldıktan sonra sürerek Ankara'ya kadar götürmüşler. İstanbul'a başka birine satmışlar. Nakliye ile İstanbul'a kadar götürmüşler. Yurt dışına götürülecekken ekipler bulup teslim ettiler." dedi.

Kırşehir'de kepçe hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı

Kırşehir'de kepçe hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı

Kırşehir'de kepçe hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir
Kulp'taki terör saldırısına ilişkin 1 kişi tutuklandı
Ormana odun toplayamaya gidenlerin bulunduğu araca yönelik 5 sivilin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı.
İstanbul'da yaşayan hemşire anne yaşadıklarını anlattı
İki oğlunu da memleketi Trabzon'daki ailesinin yanına bıraktıklarını söyleyen Zeynep Coşkun "Görevimizin başında olmak zorundayız. İnşallah bu süreci atlatacağız" dedi.
Ehliyetsiz motosiklet süren Suriyeliye 3 bin 833 lira ceza
Avcılarda atık kartonları toplamak için ehliyetsiz, kasksız ve plakasız şekilde motosiklet kullanan kişiye, polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.
Diyanet, kimlerin oruç tutamayacağını açıkladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla kimlerin oruç tutmama kapsamında olduğuna dair maddeleri bildirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
913
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
533
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
262
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
241
Yasmin Erbil'den karantina dansı
Yasmin Erbil'den karantina dansı
145
Denizli'de karantinadan kaçan şahıs yakalandı
Denizli'de karantinadan kaçan şahıs yakalandı
268
Koronanın tedavisi tüm vatandaşlara ücretsiz yapılacak
Koronanın tedavisi tüm vatandaşlara ücretsiz yapılacak
309
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir