Kırşehir'de kepçe hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı

Kırşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Kayseri karayolu üzerindeki merkez Özbağ beldesinde, elektrik hattı döşenmesinde kullanılan taşeron bir firmaya ait kepçenin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, üç kişi tarafından çalınan kepçenin önce Ankara'ya, oradan da nakliye tırı ile İstanbul'a götürüldüğünü belirledi.

2 ZANLI TUTUKLANDI

Şüphelilerin kimliklerini beliryen Kırşehir polisi, düzenlenen operasyonda Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, zanlılardan M.K.'yi Ankara'da, S.İ.'yi İstanbul'da yakaladı.

Gözaltına alınarak Kırşehir'e getirilen şüpheliler, sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, firari İ.Z.'nin aranmasına devam ediliyor.

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"PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 250 BİN LİRA"

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek kepçeyi teslim alan taşeron firmanın temsilcisi Özkan Göktaş, Özbağ beldesinde elektrik hattı döşemek için kullandıkları iş makinesinin 5 Nisan'da çalındığını belirtti.

Kısa sürede iş makinesini bularak teslim eden polis ekiplerine teşekkür eden Göktaş, "Ellerinden gelen bütün özveriyi gösterdiler. Olayın başladığı ve bittiği noktaya kadar teknik çalışmalar yaptılar. Piyasa değeri yaklaşık 250 bin liralık kepçeyi bulup getirdiler. Kendilerine minnettarız. Kepçeyi buradan aldıktan sonra sürerek Ankara'ya kadar götürmüşler. İstanbul'a başka birine satmışlar. Nakliye ile İstanbul'a kadar götürmüşler. Yurt dışına götürülecekken ekipler bulup teslim ettiler." dedi.