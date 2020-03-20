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Kırşehir'de koronavirüse karşı streçli önlem

Market ve eczaneler koronavirüse karşı önlem alarak müşterilerle arasına streç geçirdi.

İHA | 20.03.2020 - 17:55..
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Koronavirüs vakasının Türkiye'de görülmesinin ardından market ve eczanelerde salgına karşı tedbirler alınıyor.

STREÇLE TEDBİR ALDILAR

Kırşehir'in Kaman ilçesinde Sağlık bakanlığının açıklamasının ardından bazı esnaflar önlemler aldı.

Market ve eczane çalışanları, müşterilerle arasında mesafe olması için streçle tedbir alırken, vatandaş da esnafın uygulamalarından memnuniyet olduğunu belirtti.

Koronavirüse karşı 'Streçli' önlem

"ÖDEMELERİMİZİ TEMASSIZ KART İLE YAPIYORUZ"

Alışveriş yaptıktan sonra esnafla direk temasta bulunmayan Sermet Aslan, esnafın uygulamasını doğru bulduğunu belirterek, “Koronavirüse karşı önlemimizi aldık. Devlet büyüklerimizin söylediklerine uyuyoruz, çarşıya mümkün kalmadıkça çıkmıyoruz. Çıktığım zaman da ödemelerimizi temassız kart ile yaparak paraya bile dokunmuyorum. Esnafımıza da bu düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”dedi.

İlçede evden çıkamayacak durumda olan vatandaşın ihtiyacını da telefonla giderdiklerini belirten esnaf Turgay Dündar, “Dünya genelinde görülen koronavirüse karşı ilçe esnafı olarak kendime ve çevreme zararım olmaması için tedbirimi aldım. Çarşıya çıkılmaması için bizde elimizden geleni yapıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını evlerine kadar teslim ediyoruz, fiyatları elimizden geldiği kadar uygun tutmaya çalışıyoruz fırsatçılara devletimiz göz açtırmıyor biz de zemin hazırlamıyoruz.” dedi.

Kırşehir'de koronavirüse karşı streçli önlem

"SALGINA KARŞI ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Eczanenin bir bölümünü streçle kapatan Gökhan Şahin, “Koronavirüs salgınını en az seviyede atlatmak için temas kuralına uymak mecburiyetindeyiz. Eczanelerimiz her türlü önlemi almış bulunmakta halkımızın sağlığı için elimizden geleni yapacağız.” diyerek vatandaşa evde kalın çağrısında bulundu.

Zorunlu durumlar dışında evden çıkmadıklarını belirten ve eczanedeki streç uygulamasını doğru bulan Özkan Ocak isimli vatandaş ise yapılan her şeyin insan sağlığı için olduğunu belirtti.

Kırşehir il merkezi ve ilçe belediyeleri de dezenfektan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kırşehir'de koronavirüse karşı streçli önlem

Kırşehir'de koronavirüse karşı streçli önlem

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