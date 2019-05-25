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Kırşehir’de otomobilin fren kutusundan uyuşturucu çıktı

Polis ekipleri, uygulama bölgesinde durdurduğu otomobilin fren kutusunda uyuşturucu madde buldu.

İHA | 25.05.2019 - 09:05..
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Narkotik ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır’dan temin edilen uyuşturucunun Kırşehir’de satılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

ŞÜPHELİ ARACIN EL FRENİ KUTUSUNDA UYUŞTURUCU YAKALANDI

Ortaköy kavşağında yapılan uygulamada durdurulan bir otomobili inceleyen ekipler, aracın el freni kutusunda 988 gram metamfetamin buldu. Satışa hazır paketlenmiş uyuşturucuya el koyan polis ekipleri, sürücü E.İ.,’yi gözaltına aldı.

Kırşehir’de otomobilin fren kutusundan uyuşturucu çıktı

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.İ., ’uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

Kırşehir’de otomobilin fren kutusundan uyuşturucu çıktı

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