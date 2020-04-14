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Kırşehir'de pazar esnafından gıda yardımı

300 pazarcı, koronavirüs tedbirleri kapsamında dar gelirli olan 150 aileye, gıda yardımında bulundu.

DHA |
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Kırşehir'de pazar esnafından gıda yardımı

Kırşehir'de pazar esnafı 300 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorluk yaşayan dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için sebze, meyve ve çeşitli gıda paketleri hazırladı.

150 AİLEYE DAĞITILDI

Mahalle muhtarlarının yardımıyla hazırlanan paketler, ihtiyaç sahibi 150 ailenin evlerine teslim edildi.

Kırşehir'de 300 pazar esnafından 150 aileye gıda yardımı -2

"KAMPANYAMIZA KATILIM BEKLİYORUZ"

Düzenlenen yardım kampanyası ile ilgili konuşan Pazarcılar Odası Başkanı Süleyman Akagündüz, "Kırşehir pazar esnafı ile dar gelirli vatandaşlar için yardım kampanyası düzenledik. Bu duyarlı davranışın her kesimin katılımını bekliyoruz. Poşetlerimizin içerisinde biber, patlıcan, domates, ekmek, evin ne gıda ihtiyacı varsa esnaf arkadaşlarımızla burada topladık" dedi.

Kırşehir'de 300 pazar esnafından 150 aileye gıda yardımı -1


Kırşehir'de 300 pazar esnafından 150 aileye gıda yardımı -4

Kırşehir'de 300 pazar esnafından 150 aileye gıda yardımı -5

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