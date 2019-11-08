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Kırşehir'de şarjmatik görünümlü kumar makinesi

Kaman ilçesindeki bir köyde, kumar makinesi yerleştirilmiş şarjmatik cihazı bulundu.

AA | 08.11.2019 - 21:58..
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Kırşehir ve Kaman Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi kapsamında Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyüne gitti.

Köydeki bir kahvehanede şarjmatik cihazı bulunmasından şüphelenen ekipler inceleme yaptı.

KÖY KAHVESİNDE KUMAR MAKİNESİ

Cihazın üst kısmında ekran olduğunu tespit eden ekipler, makine üzerinde teknik değişiklikler yapılmak suretiyle "slot" makinesine dönüştürülerek kumar oynatıldığını belirledi.

Üzerinde "şarjmatik" yazan ve şarj kabloları da çıkarılmamış vaziyette bulunan cihaza el koyan ekipler, kahvehane sahibi oldukları iddia edilen O.E. ve F.E. hakkında yasal işlem başlattı.

Şarjmatik cihazını kumar makinesine çevirmişler VİDEO

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