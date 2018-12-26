Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi

Kırşehir'den Ankara yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 62 AR 671 plakalı yolcu otobüsü, Akpınar ilçesi yakınında kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.

3 ÖLÜ, 20 YARALI

Daha sonra bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ve jandarma görevlileri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, Ankara-Kayseri karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.