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Kırşehir'de yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, rahatsızlanan komşularını hastaneye götüren Emre Aydın'ın kullandığı otomobile çarptı.

DHA | 20.05.2019 - 08:26..
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Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerinde meydana gelen feci kazada ürücü Aydın ile otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

YOLCU OTOBÜSÜ OTOMOBİLİ SÜRÜKLEDİ

Gürkan İlağ idaresindeki 60 NR 06 plakalı Kiğı Karakoçan firmasına ait yolcu otobüsü, Kırşehir kent merkezindeki Türbe Kavşağı'nda yan yoldan çıkan Emre Aydın yönetimindeki 40 AN 089 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, otobüsün altında yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kırşehir'de yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil sürücüsü Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilden yaralı olarak çıkarılan Burcu (18) ve Yıldız (53) Gökoğuz da, kaldırıldıkları Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayda ölen Emre Aydın'ın komşuları olan Burcu ve Yıldız Gökoğuz'u tedavi için hastaneye götürürken, kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kırşehir'de yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü

Kırşehir'de yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü

Kırşehir'de yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü

Kırşehir'de yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü

Kırşehir'de yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü

Kırşehir'de yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü

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