Kırşehir'e 30 milyon dolarlık jeotermal sera yatırımı

Kırşehir merkeze bağlı Karakurt köyündeki 477 dekar arazide üç etap halinde özel sektör tarafından tamamlanacak jeotermal sera için temel atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, tarım ve hayvancılık şehri olan Kırşehir'in aynı zamanda büyük bir jeotermal potansiyelinin de bulunduğunu söyledi.

400 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin (AEÜ) jeotermal ve tarımda pilot üniversite ilan edilmesinden sonra bu alanda ciddi bir ilgi olduğunu ifade eden Akın, "Kurulacak tesise üniversitemiz teknik destek verecek ve üretimin artırılması noktasında gereken gayreti gösterecek. Bu tür tesislerin bir yandan üretim diğer yandan da istihdam boyutunu önemsiyoruz. Üretilen ürünler iç piyasadaki ürün varlığımızın artırılmasına hem de ihracat durumunda döviz varlığımızın artırılmasına sebebiyet verecek. İnşallah burada yaklaşık 400 kardeşimiz ekmek yiyecek. Bu yatırım için üretici firmamıza teşekkür ediyor, başka bölgelerimizde de benzer yatırımları yapmalarını bekliyoruz. Firmalarımıza yatırım noktasında gereken kolaylığı göstereceğiz." dedi.

JEOTERMAL SERA ALANI 4 BİN 300 HEKTAR

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği (JKBB) ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de temeli atılan tesisle hem bölgeye hem de Türkiye ekonomisine ciddi bir katkı yapılacağını belirtti.

Kırşehir'in jeotermal kaynaklarının hem sağlık tedavisi hem de sera noktasında ciddi bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Bahçeci, "Bu yatırım Türkiye ve Kırşehir için son derece kıymetli. Şu anda Türkiye'de kurulu jeotermal sera alanı toplamda 4 bin 300 dekar. Burada yapacağımız yatırım neredeyse Türkiye'nin yüzde 8'ine denk gelen büyüklükte çok önemli bir yatırım." dedi.