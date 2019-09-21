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Kış hazırlıkları yapılıyor: Kavanoz kapakları tükendi

Evlerde kış hazırlıkları devam ederken; salça, reçel, turşuların doldurulduğu kavanozların kapakları bu yıl yok satıyor.

DHA | 21.09.2019 - 09:57..
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Kış hazırlıkları yapılıyor: Kavanoz kapakları tükendi

Eski kavanozlar tekrar tekrar kullanılsa da içi hava almasın diye kapağını yenilemek şart.

Bu nedenle de kavanoz kapaklarının fiyatları arttı ve yok satıyor. Türkiye'nin en büyük toptancı çarşılarından  İstanbul Toptancılar Çarşısı’nda da (İSTOÇ) kavanoz kapağı, sadece bir esnafta 1 koli kaldı.

Kış hazırlıkları yapılıyor: Kavanoz kapakları tükendi VİDEO

"VAN’A KADAR ARAYAN VAR"

Hulusi Arpacı, “Bu sene gerçekten ciddi derecede bir sıkıntı yaşadık. Gelen mal zaten yarım saat içerisinde bitiyor. Bir kamyon mal geliyor yarım saat içerisinde bitiyor. Türkiye’nin bütün illerinden bir talep var. Günde bin kişi beni arıyor. Elimizde sadece 1 koli var başka yok. Bunun siparişi 2 gün önceden verildi, 1 kamyon geldi sadece 1 koli kaldı. Şu an da fiyatı 40 kuruş. Van’a kadar arayan var. Bütün Türkiye’den arıyorlar, çünkü kimsede kapak yok. Sadece bizde oldu kapak. Yeni siparişte bulunduk ama fazla bir şey yok. 200-250 koli mal gelecek şimdiden ön siparişlerin hepsi alınmış hemen hemen. Gelmeden tükenmiş durumda." dedi.

Kış hazırlıkları yapılıyor: Kavanoz kapakları tükendi

"DOMATESİN FİYATI DÜŞTÜĞÜ İÇİN KAVANOZ KAPAĞI TALEP GÖRDÜ"

Esnaf Süleyman Seval ise, “2003’den beri ben İSTOÇ’dayım. Ben böyle bir kapak sıkıntısı görmedim. Bu sıkıntı domates ucuz olursa çözülmez, zor." dedi.

Gökhan Demir de "Kavanoz kapağını bulabilirsek satışlar çok iyi. Bu sene kavanoz kapağında çok ciddi problemler yaşandı. Bu da geçen sene olan fiyatlardan dolayı. Bu sene özellikle domatesin fiyatı düştüğü için kavanoz kapağı çok ciddi anlamda talep gördü. Bu da muhtemelen fabrikaların hazırlıksız yakalanmasından dolayı oldu. Ben 5 senedir perakende sektöründe hizmet veriyorsam ilk defa böyle bir sorunla karşılaştım. Gelen müşterimiz 'Kavanoz kapağı var mı?' diye soruyor. Biz bu soruyu duymaktan şaşırdık. Çok ciddi bir anlamda yoğunluk var." şeklinde konuştu.

Kış hazırlıkları yapılıyor: Kavanoz kapakları tükendi

"KÖPRÜDE KAVANOZ KAPAĞI SATTIK"

Esnaf Murat Taşdemir ise, “Talepler çok büyük. Geçen sene domates 8 liraydı bu sene 70 kuruşa kadar düştü. 20 konserve yapacak insan 40 konserve, 60 konserve yaptı. Düzce'ye kapak getirmeye gittim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden gelirken arkadan birisi selektör yaptı. İSTOÇ’a geliyormuş beni durdurdu. Zaten trafik de vardı. İki koli kapağı aldı. Parasını verdi. Köprüde güzel bir satış yaptık. Köprüde kavanoz kapağı sattık. Buraya da gelince zaten 3 dakikada araba bitti." ifadelerini kullandı.

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