Macerayı eğlenceye dönüştürmeyi sevenleri, ÖTV+KDV+Bandrol+Kış Lastiği Bizden+Takas Desteği Kampanyası ve 88.500TL’den başlayan Pick-up sınıfının en cazip fiyatları ile Korando Sports’la buluştururken,SUV sahibi olmak isteyenleri ise, 50.000 TL / 12 ay için %0 faiz imkanı ile 130.300 TL’den başlayan olağanüstü fiyatlarla Tivoli ve XLV, SsangYong Showroom’larında bekliyor.
SsangYong Aralık Kampanyaları:
ÖTV, KDV, Bandrol ve Kış Lastiği Bizden +Takas Desteği Kampanyası
Korando Sports:
• Arazinin ve Şehrin Lideri Güney Koreli Korando Sports Pick-Up’lar, 99.500 TL’den Aralık ayına özel 88.500 TL’ye SsangYong Showroom’larında yeni sahiplerini bekliyor.
Sen geleceği hayal et, SsangYong yapsın!
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