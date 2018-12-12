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Kış Lastiği Bizden +Takas Desteği Kampanyası!

Güney Koreli 4x4 uzmanı SsangYong YMY Otomotiv’lerde, Aralık ayında olağanüstü bir avantaj sunuyor.

Özel Haber | 12.12.2018 - 12:11..
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Macerayı eğlenceye dönüştürmeyi sevenleri, ÖTV+KDV+Bandrol+Kış Lastiği Bizden+Takas Desteği Kampanyası ve 88.500TL’den başlayan Pick-up sınıfının en cazip fiyatları ile Korando Sports’la buluştururken,SUV sahibi olmak isteyenleri ise,  50.000 TL / 12 ay için %0 faiz imkanı ile 130.300 TL’den başlayan olağanüstü fiyatlarla Tivoli ve XLV,  SsangYong Showroom’larında bekliyor.

SsangYong Aralık Kampanyaları:

ÖTV, KDV, Bandrol ve Kış Lastiği Bizden +Takas Desteği Kampanyası

Korando Sports:

Arazinin ve Şehrin Lideri Güney Koreli Korando Sports Pick-Up’lar, 99.500 TL’den Aralık ayına özel 88.500 TL’ye SsangYong Showroom’larında yeni sahiplerini bekliyor.
Sen geleceği hayal et, SsangYong yapsın!

Kış Lastiği Bizden +Takas Desteği Kampanyası!

Kış Lastiği Bizden +Takas Desteği Kampanyası!

Kış Lastiği Bizden +Takas Desteği Kampanyası!

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

Kış Lastiği Bizden +Takas Desteği Kampanyası!

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