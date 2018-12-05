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Kış lastiği takmayanlara 625 TL ceza verildi

Trafik polisleri, İstanbul'da yaptığı denetim sırasında, kış lastiği takmayan araç sürücülerini ceza yağmuruna tuttu.

İHA | 05.12.2018 - 17:20..
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Çamlıca gişelerinde yapılan denetimler sırasında polis ekipleri, araçların lastiklerindeki diş derinliklerini "kumpas" adı verilen cihazlarla ölçtü.

Yük ve yolcu taşıması yapan ticari araçların 1 Aralık ve 1 Mart tarihleri arasında kış lastiği takmaları gerekiyor. Denetimler sırasında kış lastiği takmayan araçlar Karayolları Kanunu'nun 2918 numaralı 65/A maddesine göre 625 lira cezaya çarptırıldı.

Kış lastiği takmayanlara 625 TL ceza verildi

REFLEKTÖR TAKILMAYAN ARAÇLARA DA CEZA VERİLDİ

Bu arada ticari araçların arka taraflarında bulunan, aracın, gece fark edilmesi amacıyla takılması gereken reflektörü olmayan araçlara 31/A maddesine göre hem araç şoförüne, hem de araç sahibine 108 lira ceza kesildi.

Kış lastiği takmayanlara 625 TL ceza verildi

KORUMA ÇERÇEVESİ TAKMAYANLARA DA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamada aynı zamanda kaza anında otomobillerin ticari araçların altına girmemesi için ticari araçların arkasına takılması gereken koruma çerçevesi olmayan araçlara 31/A maddesine göre 108 lira ceza yazdı.

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