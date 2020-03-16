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Kış mevsiminde Hakkari'de çekirge görüldü

İran’ı istila eden çekirge, kış mevsimine rağmen Hakkari’de görüldü. 8 santimetre uzunluğundaki çekirge, görenleri şaşkına çevirdi.

İHA | 16.03.2020 - 09:46..
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde esnaflık yapan Übeyit Kartal adlı vatandaş, sabah saatlerinde dükkanını açtığında kapı önünde büyük bir çekirge gördü.

Eline aldığı peçeteyle çekirgeyi yakalayan Kartal, “Bu mevsimde çekirgenin Yüksekova’da olması beni çok şaşırttı. Büyük ihtimal bu İran ve Irak’tan gelmiş olmalı. Ben metreyle ölçtüm, tam 8 santimetre uzunluğundadır. Allah’tan şimdi havalar soğuk, yoksa gelirlerdi.” dedi.

Kış mevsiminde Hakkari'de çekirge görüldü

BU MEVSİMDE GÖRÜLMESİ ŞAŞIRTTI

Yüksekova Belediyesi veteriner hekimi Hekim Kaçan ise Yüksekova’da bir vatandaş tarafında görülen çekirgenin bu mevsimde görülebilecek bir çekirge olmadığını belirtti.

İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü İZLE

"İNANILMAZ BİR BURUM"

Kaçan, “Muhtemelen bu çekirge, Irak ve İran’ı istila eden sürüden görülendir. Muhtemelen hava daha sıcak olsaydı, bu çekirge sürüsü buradan geçebilirdi. İnanılmaz bir durum, Yüksekova’da bu mevsimde bir çekirge görüldü. Şimdi İran ve Irak’ta hava daha sıcak olduğu için orada görülmüş bu çekirge istilası. Burada daha hala yerde kar olduğu için çekirgeler buraya gelmemiş.” ifadelerini kullandı.

Kış mevsiminde Hakkari'de çekirge görüldü

Kış mevsiminde Hakkari'de çekirge görüldü

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