Kış uykusuna yatmayan ayılar vatandaşların yoluna çıktı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, Süleyman Olgun, önüne çıkan 4 ayıyla karşı karşıya kaldı.

3 yavrusuyla kaçan anne ayı, yavrularını korumak için aracın üzerine doğru hamle yaptı.



''KIŞ MEVSİMİNDE UYKUDA OLMALILAR, DEMEK Kİ KIŞIN GELMEMESİ ONLARI DA ETKİLEMİŞ''

O anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Olgun, “Akşam saatleri köye doğru ilerlerken birden önüme çıktı ayılar. Biri büyük bedeniyle anne ve üç yavru ayı. Durdum hem görüntülerini çekeyim dedim hem de uzaklaşsınlar istedim. Gözden kayboldular. İki yüz metre ilerde tekrar önüme çıktılar. Köye çok yakın bir yere gelmiştik. Hem mahalle içine girmesinler hem de köpekler tarafından sezilmeden uzaklaşsınlar istedim. Yaklaşık 30 saniye çok yavaşça aracın önünde koştular. Bu esnada anne ayı tedirgindi ve sürekli dönüp geriye bakıyordu. Bizi korkutmaya ve yavrularını savunmaya çalışıyordu. Neyse ki çok müsait bir yerde yoldan çıkıp uzaklaştılar. Bu bölgede ayılarla sık karşılaşırız. Fakat bu mevsimde değil. Kış mevsiminde uykuda olmalılar. Demek ki kışın gecikmesi onları da etkilemiş. Bilinçsiz insanlar tarafından zarar verilmesinden korkuyoruz. Her ne kadar yaz aylarında bahçelere, tarlalara ufak zararlar verseler de gördüğünüz gibi sevimli hayvanlar. Onların da hayat hakkı var. Yaşadığımız bölgenin bir güzelliği de bu yabani hayvanlar”. dedi.