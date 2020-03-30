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Kısa çalışma ödeneği nedir

Dünya genelinde yaşanan olayların, ülke ekonomisine olan zararını minimuma indirmek için iş yerlerine ve işçilere yapılan destektir.

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Kısa çalışma ödeneği nedir

Koronavirüs dünya genelinde insan sağlığına verdiği zararın yanı sıra ekonomik olarak da birçok ülkeyi zor duruma soktu.

Ülkeler de salgın nedeniyle zor duruma düşen vatandaşlarına destek amaçlı bir takım desteklere başladı.

Bunlardan biri de kısa çalışma ödeneği..

Peki nedir bu ödenek ve nasıl başvuru yapılır?

Öncelikle işverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkan bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları kapsar.

Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz.

Kısa çalışma ödeneği nedir

GÜN ŞARTI DÜŞÜRÜLDÜ

Düne kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için çalışanın 4 ay çalışıyor ve en az 600 gün de prim ödemiş olması gerekiyordu. Meclis’te kabul edilen yasa ile 600 gün şartı 450 güne, 120 gün şartı da 60 güne indirildi. Buna göre 2 ay çalışan ve 450 gün prim ödeyen çalışana kısa çalışma ödeneği ödenebilecek. Bu düzenleme de 30 Haziran 2020’e kadar geçerli olacak.

Ödenekte en son eline geçen aylık prime esas kazancının günlük brüt tutarının yüzde 60’ı ödeniyor ve en yüksek ödenecek tutar aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini (4.414.5 lira) geçemiyor.

EN DÜŞÜK ÖDENEK

Buna göre de çalışana damga vergisi düşüldükten sonra en düşük 1.752,40 lira ile en yüksek 4.380.99 lira arasında kısa çalışma ödeneği ödenecek.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işveren isterse devletin ödediğinin üzerini tamamlayabilecek. Yani, kısa çalışma ödeneği ile çalışanın maaşının yüzde 60’ını devlet karşılarken, kalan yüzde 40’ını da işveren çalışana ödeyebilir.

Kısa çalışma ödeneği nedir

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan kısa çalışma ödeneğine başvurular 23 Mart'ta başladı.

İşverenler, ‘Kısa Çalışma Talep Formu’ ile ‘Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini’ bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine (www.iskur.gov.tr), elektronik posta göndermek suretiyle başvurabilecek.

 

 

 

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