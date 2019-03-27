Kısa mesafe pazarlığı yapan taksiciler ceza aldı

25 Mart tarihinde iş yerinden geç çıkan ve Yenikapı Metro İstasyonu kullandıktan sonra eve gitmek için taksiye binmek isteyen U.A., taksicilerle uzun pazarlık sürecine girdikten sonra yaşadıklarını kameralara çekmişti.

Video kaydı almaya başladığı anda taksicilerin saldırısına uğrayan genç adam, bu görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

İKİ TAKSİYE MEN CEZASI

Videonun yayılmasıyla taksiciler bulunarak ceza verildi. Yapılan açıklamada, "UDES kapsamında birden fazla yolcu almak ve ayrı ücret talep etmek fiilleri dolayısıyla gerekli yaptırımlar uygulanmış ve emniyet birimlerince araçlar, 30 gün süre ile trafikten men edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Taksicilerin yolcuya saldırdığı an VİDEO