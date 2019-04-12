Kısa mesafe pazarlığı yapan taksiciler kamerada

İstanbul'daki taksi sorunu gün geçtikçe daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Öyle ki hala kısa ve uzun mesafe hesabı yapan sürücüler var.

Anlardan sadece üçü cep telefonu kamerasına alındı. Dakikalarca süren pazarlıklar görüntülere yansıdı.

İLK ADRES FINDIKZADE

İstanbul'un Fatih ilçesi Fındıkzade Millet Caddesi üzerinde yol kenarında bekleyen vatandaşları gören bir taksici; aracını durdurarak, kadın müşterilerle kısa mesafe pazarlığı yapmaya başladı.

İstanbul’da taksicilerin kısa mesafe pazarlığı İZLE

İKİ DEFA DURDU, İKİSİNDE DE ALMADI

Kısa bir süre taksici, müşterileri aracına almayarak yoluna devam etti. O anları görüntüleyen bir vatandaş, “Bu saydığım üçüncü taksi, durmadı diğer el gösterenleri de almadı.” diyerek anlattı.

DAKİKALARCA PAZARLIK

Beşiktaş Etiler Aytar Caddesi üzerinde kaydedilen bir başka görüntüde ise taksiciler yine kaldırımda bekleyen onlarca insanın yanlarında durdu. Taksi bekleyen bir kadınla sürücü, dakikalarca pazarlık yaptı. Pazarlığın ardından taksici kadını almayarak, oradan uzaklaştı.

ELLERİNDEKİ ÇANTA VE VALİZLERLE KALDILAR

Aynı noktada kaydedilen diğer bir görüntüde ise taksiciler ellerinde çanta ve valiz olan müşterileri taksiye almadı. Taksiden inen sürücüler, müşterilerin yanına giderek nereye gideceklerini sordu. Tüm bu yaşananlar da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.