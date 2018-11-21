Kısa mesajla uyarılan aileler çocuklarıyla kitap okuyor

Çanakçı İlkokulu ve Ortaokulu'nca ailelere kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırılması için "Öğrenci veli el ele" sloganıyla "Çanakçı Kitap Okuyor" projesi başlatıldı.

MESAJLA UYARILIYORLAR

Bu kapsamda her gün saat 19.55'te aileler SMS yoluyla uyarılıyor. Televizyon, tablet, telefon gibi elektronik eşyaları kapatan aile bireyleri saat 20.00'de başlayarak yarım saat kitap okuyor.

Veliler, evde kitap okuduklarına ilişkin fotoğrafları Whatsapp uygulamasıyla okul yönetimine gönderiyor. Gönderilen fotoğraflar, okul köşesinde yerini alıyor.

"OKUMAYA KATKI SUNMAK İSTEDİK"

Çanakçı Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Genç, ilçede uygulamaya koydukları projenin, velileri eğitim ve okul ortamına katmak adına güzel bir çalışma olduğunu söyledi.

Velilerin projede çok istekli olduğunu aktaran Genç, "Günümüz toplumunda okuma alışkanlığı en asgari düzeydedir. Buna hem bir katkı sunmak adına, hem de velilerimizi okula daha çok çekmek adına bu projeyi uyguladık." dedi.