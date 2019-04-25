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Kısa süreliğine ücretsiz olan 10 android oyun

Google Play Store'da ücretli olarak satılan, ancak kısa bir süre için ücretsiz indirebileceğiniz 10 oyunu sizler için listeledik.

Haber Merkezi | 25.04.2019 - 12:10..
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Kısa süreliğine ücretsiz olan 10 android oyun

Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefona sahipseniz, Google Play Store'da indirebileceğiniz birçok oyun bulunuyor.  Ancak bazı oyunlar, geliştiriciler tarafından ücretli olarak sunuluyor ve bu oyunları indirebilmek için belirli ücret ödemeniz gerekiyor.

Şimdi sizlerle paylaşacağımız ücretli oyunlar, 25 Nisan itibarıyla Google Play'de kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

 

1. LONE HERO RPG VIP

androşd

[ÜCRETSİZ İNDİR] - İndirim 1 gün içinde bitiyor.

 

2. REAL FLIGHT SIMULATOR

OYUN

[ÜCRETSİZ İNDİR] - İndirim 3 gün içinde bitiyor.

 

3. THE LIGHT

oyun

[ÜCRETSİZ İNDİR] - İndirim 2 gün içinde bitiyor.

 

4.  FRONTIER WARS

frontier

[ÜCRETSİZ İNDİR] - İndirim 3 gün içinde bitiyor.

 

5. MYSTERY OF FORTUNE 2

Kısa süreliğine ücretsiz olan 10 android oyun

[ÜCRETSİZ İNDİR] - İndirim 2 gün içinde bitiyor.

 

6. DEATH WALLEY

PP

[ÜCRETSİZ İNDİR] - İndirim 2 gün içinde bitiyor.

 

7. STICKMAN REVENGE 3

android

[ÜCRETSİZ İNDİR] - İndirim 1 gün içinde bitiyor.

 

8. MENTAL HOSPITAL

oyun

[ÜCRETSİZ İNDİR] - İndirim 2 gün içinde bitiyor.

 

9. HILLS LEGEND

PP

[ÜCRETSİZ İNDİR] - İndirim 2 gün içinde bitiyor.

 

10. GROW ZOMBIES

android

[ÜCRETSİZ İNDİR] - İndirim 2 gün içinde bitiyor.

 

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