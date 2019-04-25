Kısa süreliğine ücretsiz olan 10 android oyun

Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefona sahipseniz, Google Play Store'da indirebileceğiniz birçok oyun bulunuyor. Ancak bazı oyunlar, geliştiriciler tarafından ücretli olarak sunuluyor ve bu oyunları indirebilmek için belirli ücret ödemeniz gerekiyor.

Şimdi sizlerle paylaşacağımız ücretli oyunlar, 25 Nisan itibarıyla Google Play'de kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

1. LONE HERO RPG VIP

[ÜCRETSİZ İNDİR] - İndirim 1 gün içinde bitiyor.

2. REAL FLIGHT SIMULATOR

[ÜCRETSİZ İNDİR] - İndirim 3 gün içinde bitiyor.

3. THE LIGHT

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4. FRONTIER WARS





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5. MYSTERY OF FORTUNE 2

[ÜCRETSİZ İNDİR] - İndirim 2 gün içinde bitiyor.

6. DEATH WALLEY

[ÜCRETSİZ İNDİR] - İndirim 2 gün içinde bitiyor.

7. STICKMAN REVENGE 3

[ÜCRETSİZ İNDİR] - İndirim 1 gün içinde bitiyor.

8. MENTAL HOSPITAL

[ÜCRETSİZ İNDİR] - İndirim 2 gün içinde bitiyor.

9. HILLS LEGEND

[ÜCRETSİZ İNDİR] - İndirim 2 gün içinde bitiyor.

10. GROW ZOMBIES

[ÜCRETSİZ İNDİR] - İndirim 2 gün içinde bitiyor.

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