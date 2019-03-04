Kısa süreliğine ücretsiz olan 7 android oyun

Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefona sahipseniz, Google Play Store'da indirebileceğiniz birçok oyun bulunuyor. Ancak bazı oyunlar, geliştiriciler tarafından ücretli olarak sunuluyor ve bu oyunları indirebilmek için belirli ücret ödemeniz gerekiyor.

Şimdi sizlerle paylaşacağımız ücretli oyunlar, 4 Mart itibarıyla Google Play'de kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

1. DARKLAND

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2. ANGL

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3. DIAMO XL

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4. BEAST TOWERS TD

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5. BLEF- PUZZLE DUNGEON

İNDİR (İndirim 2 gün sonra sona erecek)

6. OUT THERE CHRONICLES EP.1

İNDİR (İndirim 1 gün sonra sona erecek)

7. FREELANCER SIMULATOR