Kısa süreliğine ücretsiz olan 7 android oyun

Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefona sahipseniz, Google Play Store'da indirebileceğiniz birçok oyun bulunuyor. Ancak bazı oyunlar, geliştiriciler tarafından ücretli olarak sunuluyor ve bu oyunları indirebilmek için belirli ücret ödemeniz gerekiyor.
Şimdi sizlerle paylaşacağımız ücretli oyunlar, 4 Mart itibarıyla Google Play'de kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.
1. DARKLAND
- İNDİR (İndirim 4 gün sonra sona erecek)
2. ANGL
- İNDİR (İndirim 4 gün sonra sona erecek)
3. DIAMO XL
- İNDİR (İndirim 2 gün sonra sona erecek)
4. BEAST TOWERS TD
- İNDİR (İndirim 1 gün sonra sona erecek)
5. BLEF- PUZZLE DUNGEON
- İNDİR (İndirim 2 gün sonra sona erecek)
6. OUT THERE CHRONICLES EP.1
- İNDİR (İndirim 1 gün sonra sona erecek)
7. FREELANCER SIMULATOR
- İNDİR (İndirim 4 gün sonra sona erecek)