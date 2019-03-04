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Kısa süreliğine ücretsiz olan 7 android oyun

Google Play Store'da ücretli olan, ancak kısa süreliğine ücretsiz hale gelen 7 android oyuna göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 14:43..
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Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefona sahipseniz, Google Play Store'da indirebileceğiniz birçok oyun bulunuyor.  Ancak bazı oyunlar, geliştiriciler tarafından ücretli olarak sunuluyor ve bu oyunları indirebilmek için belirli ücret ödemeniz gerekiyor.

Şimdi sizlerle paylaşacağımız ücretli oyunlar, 4 Mart itibarıyla Google Play'de kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

1. DARKLAND

DARKLAND

  • İNDİR (İndirim 4 gün sonra sona erecek)

 

2. ANGL

ANGL

  • İNDİR (İndirim 4 gün sonra sona erecek)

 

3. DIAMO XL

DİAOMO

  • İNDİR (İndirim 2 gün sonra sona erecek)

 

4. BEAST TOWERS TD

beasy

  • İNDİR (İndirim 1 gün sonra sona erecek)

 

5. BLEF- PUZZLE DUNGEON

blef

  • İNDİR (İndirim 2 gün sonra sona erecek)

 

6. OUT THERE CHRONICLES EP.1

ANDROİD

  • İNDİR (İndirim 1 gün sonra sona erecek)

 

7. FREELANCER SIMULATOR

android

  • İNDİR (İndirim 4 gün sonra sona erecek)

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