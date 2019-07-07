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Kişi başı poşet kullanım sayısı 10 oldu

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesiyle, kişi başı aylık poşet kullanımı 35'ten 10'a kadar düşerken, poşetlerin yerini de bez çantalar aldı.

AA | 07.07.2019 - 09:10..
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Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince, 1 Ocak 2019'dan itibaren, satış noktalarında plastik poşetler tüketicilere, 25 kuruş karşılığında verilmeye balşladı.

Yönetmelik uyarınca, kalınlığı 15 mikronun altında olan, gıdanın doğrudan temas ettiği ve hijyen için ihtiyaç duyulan birincil ambalaj poşetleri ücretsiz verilmeye devam ediliyor.

GERİ KAZANIM DESTEKLİ PROJE

Satış noktaları, her bir poşetin satışında tüketiciden en az 25 kuruş talep edecek, bunun 15 kuruşu, "Geri Kazanım Katılım Payı" olarak Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak. Geri Kazanım Katılım Payı çevre projelerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacak. Kalan 10 kuruş ise plastik poşetlerin maliyeti ve KDV bedelini kapsayacak.

Kişi başı poşet kullanım sayısı 10 oldu

PLASTİK POŞET KULLANIMI %78 AZALDI

Öte yandan uygulama ile Türkiye'de plastik poşet kullanımında 78,4 azalma oldu. Aylık yaklaşık 35 adet olan kişi başı kullanımı sayısı yaklaşık 10'a kadar düştü.

Kişi başı poşet kullanım sayısı 10 oldu

BEZ ÇANTALAR VE FİLELER REVAÇTA

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasında gelişen süreç ve gelinen nokta itibariyle gerek satış noktaları gerekse de vatandaşlar açısından belirli bir bilgi ve farkındalık seviyesi oluşturulduğu, toplumda bez çanta, file gibi çok kullanımlık taşıma ekipmanlarının kullanımının yaygınlaştığı ifade edildi.

Kişi başı poşet kullanım sayısı 10 oldu

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