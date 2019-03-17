Kışın doğan buzağıları evinde besliyor

Artvin Murgul İlçesi Damar köyünde hayvancılıkla uğraşan Havva ve Adem Pirge çifti, köylerinde kış aylarının soğuk geçmesi nedeniyle yeni doğan buzağıları üşümesin diye evlerinde sobanın yanında besliyor.

EVİN ÇOCUKLARINDAN FARKI YOK

Pirge ailesi eve aldığı buzağıya sobalı odada bakıyor. Buzağı, soğuk hava nedeniyle oturma odasında 5 kişilik Pirge ailesinin çocukların büyük ilgisiyle yatıp kalkıyor. Bu yıl dört buzağı doğumu gerçekleştiğini ve hepsini de üşümemesi için evinde sakladığını söyleyen Adem Pirge, "bizim bu bölge yüksek olduğu için çok kar yağıyor. Yeni doğan buzağılar dünyaya geldiği zaman biraz cansız oluyorlar. Onun için birkaç gün gerekirse bir hafta evde saklıyorum, iyice kendine geldikten sonra annesinin yanına bırakıyoruz” dedi.

"ARTVİN'İN DOĞASI, İNSANI VE BOĞASI TULUMU SEVER"

"Bizim hayvancılığımızda ticari hiçbir beklenti yok" diyen Pirge, “Sadece sevgi var. Ahıra indiğim zaman oradan çıkmak istemiyorum. Bizim Artvin, müziği, folkloru sever. Doğası, insanı, boğası da tulumu sever. Onun için boğayı da danalıktan itibaren müziğe alıştırıyorum” şeklinde konuştu.