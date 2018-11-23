Eşinize kışın yaz tatili yaptıracağınız ülkeler

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Düğün bittiğine göre; birlikteliğinizi kutlamak için sabırsızlandığınız balayı tatilini planlayabiliriz. Başka bir kültürü deneyimlemek, ya da dünyanın en güzel plajlarından birinin tadına bakmak isteyen bir çiftsiniz. Mükemmel bir başlangıç ​​için, romantik seyahatinizi şımartacak birkaç teklifim var. Eşini, bu soğuk günlerde dağın başına kayağa mı götüreceksin? Kış ayları, plaj şortunu giymekten alıkoymasın. İnstagram’daki takipçilerin mutlu aile pozlarını bekliyor. Düğün fotoğrafınızı nerede çekebileceğinizi biliyorum; yaz size gelmediyse, siz yaza gidersiniz.

Bu bir hafta sonu kaçamağı değil; eşiniz balayınız için en güzelini hayal edin. İşte kış aylarında yaz tatili yapabileceğiniz ülkeler.

LÜKS OLSUN SİZİN OLSUN: MALDİVLER

Hepimiz bu tanıdık manzarayı biliyoruz ama, Maldivler'i alışılmışın dışında yaşatacak birkaç önerim var. Baa Atoll'daki Dusit Thani Maldives'te kalan konuklara bir sürpriz: Bu tesisin plaj kumu, geceleri ışık saçan bir görüntü veriyor. Özel bir ışıklandırmayla akşam yemeğinizi bu kumsalda taçlandırma fikrine kanmayacak bir eş tanımıyorum. Uçak biletleri biraz tuzlu olsa da; hayalin şöyle bir mavilikse, yapacağın masrafı önemseme.

Eşin buraya bayılacak!

DEĞMEZ Mİ AMA?

Maldivler’de –tümü yaşam alanına sahip olmamakla birlikte- iki bini aşkın ada ve adacık var. Bu da demek oluyor ki; ezber adaların dışında, belki de sadece sizin için ayrılmış bir ada rezerve edebiliriz. Deniz uçaklarını deneyin; tipik Maldivler tarzında doğal malzemelerden inşa edilmiş müstakil villalarda, masmavi lagünler eşliğinde bir akşam yemeği yiyin. Eşiniz için aşağıdaki gibi bir fotoğraf çekin. Maldivler'in her köşesi balayı için adanmış gibi.

BOHEM ÇİFTLERE: GAMBİYA

Afrika kıtasının biraz daha batısına kayalım. Lüks bir arayış içinde olmayan çiftlere, Afrika'yı Afrika gibi yaşayacakları bir önerim var. Geleneksel dokusu ve yerel danslarıyla Afrika‘nın ilgi çeken ülkelerinden biri olan Gambiya, ulusal parkları ve doğal hayatıyla sizin gibi çiftleri cezbediyor. Fakat bu ülkede 'neresinde' olduğunuz; nasıl bir tatil geçireceğinizi belirlemekte çok önemli. Şehir merkezinden ziyade, adalarındaki palmiye ağaçlarının gölgesindeki otellerden birinde kalmanızı öneririm. Mesela Kombo Beach Otel: Uzun plajların, mavi koyların çevresi, Maldivler kadar olmasa da; görüntüyü kurtarıyor.

Afrika'nın tatilinize yapacağı en güzel süprizlerden biri; kuşkusuz doğal güzellikleri. Ezberi bozun; Dostlarınıza; ''balayına Gambiya'ya gidiyorum'' deyin.

Gambiya denilince akla ilk balayı rotası gelmiyor fakat bu fotoğraf fikrinizi değiştirmeye yardımcı olabilir.





EKONOMİK: TAYLAND

Afrika’yı sadece yoksulluğun, açlığın, kıtlığın ve savaşın olduğu bir ülke olarak biliyorsanız, bildiğiniz her şeyi bir an önce unutun. Tamam, belki ekonomik olarak diğer ülkeler kadar şanslı değil; fakat bu durum sizin işinize gelecek. Beş yıldızlı, jakuzili otelleri 'yok artık' dedirtecek fiyatlara rezerve edebilirsiniz. Masrafın büyük çoğunluğu kuşkusuz uçak biletleri. Kalacağınız otelin ve James Bond Adası'nın güzelliğini tartışmayalım bile. Ben size Phuket'i önermeyeceğim. Koh Kut’ta yer alan Bang Bao koyu, Klong Chao şelalesi ve Ao Yai balıkçı köyü özellikle gitmenizi önerdiğim yerlerden. Özel taksisi, sıcak bir jakuzisi ve kapı önü havuzu dahil olmak üzere birçok lüks tatil paketini ekonomik fiyatlarıyla yakalama şansı, çoğunlukla Tayland için geçerli.

EGZOTİKLERE: ŞEYSELLER

Afrika’nın cennet köşelerinden biri olan Seyşeller benim favorilerimden. Palmiye ağaçlarının gölgesinde bütün yılın yorgunluğunu atabileceğiniz kumsallar, mavi ve yeşilin buluşması size huzur verecek. Dünyanın birçok yeri kış mecsimini yaşarken; herkes sizin yaz fotoğraflarınıza özenecek. Dev kaplumbağaları ve kendisine özgü deniz Hindistan cevizi ile Seyşeller şüphesiz Hint Okyanusu’nun en nadide ülkelerinden biri. Başkent Victoria’da görülecek pek çok kültürel yapı olduğu gibi, Şeyseller de ada konusunda pek bir cömert. Merkezi yerlerde kokonat sarkan ağaçlar görmen zor; balayı için biraz daha ülkenin dışına çıkmanız gerekecek. Plaj kısımlarında özel çiftlik evleri ve balayı otelleri bulacaksın.

ŞURADA BİR BALAYI FOTOĞRAFI

Özellikle Mahe’den 1 saatlik mesafedeki Praslin Adası‘nda henüz insan eli değmemiş ‘Vallee De Mai’ palmiye ormanının dünyada bir benzeri daha yok. Hızlı feribotlarla günübirlik mavi yolculuklara çıkabilirsiniz. Doğallığı ile kendisine hayran bırakan Moyanne Adası da, insan izine pek rastlayamayacağınız ender yerlerden biri.





ROMANTİK: CAPE TOWN

Masa Dağı Milli Parkı'nın muhteşem manzarası, Cape Town’u tanımlamaya yetiyor. Hıristiyan, Müslüman, Yahudi, Hindu ve geleneksel Afrika inançları, bu çok kültürlü kentte barış içinde bir arada yaşarlar. Cape Town’da herkes için bir yer var. Akdeniz ikliminin etkisi altında şarap çiftliklerinden birine gidin. Cape Town'da inanılmaz restoranlar ve müzeler var. Kıyı şeridini takip ederek romantik mekanlarda evliliğinizi kutlarsınız.

One & Only Cape Town Otel, kozmopolit Victoria & Alfred Waterfront'ta yer alıyor. Muhteşem odalar ve süitlerden, birinci sınıf spada rahatlama keyfine erişin. Büyük kayaların arasında, doğaya sırtını dayayan konforlu rota balayınızın hakkını vermeye aday.

Not: Su kıtlığını hesap edin; kuralık şu sıralar büyük bir problem.

OTANTİK: DUBAİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük ticaret limanı Dubai, benim için çöl ihtişamına sarılmış iddialı, fütüristik bir şehir. En güzel sezon ise Şubat- Mart-Nisan ayları. Dubai, sahip olduğu her kültürle iç içe, canlı bir mikrokozmos. Bu çeşitliliği mutfağında, modada, müzik ve mimaride görebilirsin. One&Only Royal Mirage resort tıpkı Cape Town'da önerdiğim gibi öne çıkan otellerden biri. (Bu bir reklam değil fakat teklif varsa neden olmasın:) Yine Rixos ve Atlantis otelleri başınızı döndürecek güzellikte.

Zengin yemek seçenekleri Dubai'nin en heyecan verici özelliklerinden biri. Ya da şöyle; eşiniz için yüksek gök delenlerin üst katında bir otel rezerve edin; bütün şehri gören bir penceresi olsun. Bu zengin şehrin elitliğini gördüğün kadar, otantik bir havaya da giriyorsun. Plajlarında vakit geçirebileceğiniz gibi aynı zamanda çöl safarisi de yapabilirsiniz. Yerel halkın yaşam tarzı ve cofrafyası insanı etkiliyor.

BİRAZ HAREKET: KÜBA

Havana güzel Havana… Kim Kardashian’dan Madonna’ya kadar popüler kültürün içinde olan herkes geldi buraya. Bu şehir diğer destinasyonlara göre daha gizemli. Komünizmin izleri altında yaşayan biraz hareketli bir şehir. Küba'da kalacağınız otele de çok önem vermelisiniz. Çünkü oteller genelde çok eski ve bakımsız. İyi bir Google araştırmacısıysanız, orta ve lüks standartlarda da otel seçenekleriniz var tabii. Amaç double lüks bir arayış değilse, farklı bir deneyim için Küba’ya gidilir. Şehirden uzakta güzel bir oda rezerve edip, gününüzü şehir merkezindeki kültür merkezlerinde geçirirsiniz. Otele kapanmak istemeyen, keşif duygusuyla yaşayan eşleriniz için Küba; en güzel deneyimlerden biri. Müzik dolu sokakları ve sıcakkanlı insanlarıyla bu ülkede gayet keyifli vakit geçireceksiniz.

DİĞER SICAK ÜLKELER

Not: Yine kış aylarını kapsayan aralık- ocak- şubat ve Mart aylarında ziyaret edebileceğiniz diğer sıcak rotalar şu şekilde: Avustralya, Barbados, Dominik Cumhuriyeti, Kanarya Adaları, Madagaskar, Zanzibar, Mauritius gibi ülkeleri de mevsim araştırmalarınıza katıp, bir balayı rotası olarak tercih edebilirsiniz.



