taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2852
Euro
6.0222
Altın
1244.48
Borsa
93431.55
Gram Altın
211.605

Kışın ortasında Alanya'da deniz keyfi

Yurdu etkisi altına almaya başlayan soğuk hava ve kar yağışı birçok bölgede günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Antalya’nın Alanya ilçesinde turistler plajlara akın etti.

İHA | 07.12.2018 - 16:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Aralık ayının gelmesine rağmen hava sıcaklığı 19 dereceye kadar ulaşan Antalya'nın Alanya ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilen turistler, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken Alanya’da yazdan kalma günler yaşanıyor.

Kışın ortasında Alanya'da deniz keyfi


PLAJLARA AKIN

Tatilciler, aralık ayına rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığı 20.5, nem oranının ise yüzde 35 derece ölçüldüğü ilçede, güneşli havayı fırsat bilen turistler Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girdi ve güneşlenmenin keyfini çıkardı.

Kışın ortasında Alanya'da deniz keyfi


Bazı turistler ise kumlara kendilerini atıp güneşlenirken, müzik dinleyerek, kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Kışın ortasında Alanya'da deniz keyfi VİDEO


Kışın ortasında Alanya'da deniz keyfi


YAĞIŞLI HAVA KAPIDA

Meteoroloji yetkilileri, ilçede güneşli havanın pazar gününe kadar süreceğini, ardından yerini yağışlı havaya bırakacağını belirtti.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı

Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı

92
Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok

Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok

255
Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek

Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek

247
Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri

Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri

156
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı

100
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu

150
Fransa'da öğrenciler polislerden dayak yedi

Fransa'da öğrenciler polislerden dayak yedi

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir