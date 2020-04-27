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Kısıtlama kalktı, Bursalılar pazarlara akın etti

Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle pazara giden vatandaşlar, dezenfekte tünelinden geçerek içeri alındı.

İHA |
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Kısıtlama kalktı, Bursalılar pazarlara akın etti

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar sokağa çıktı.

VATANDAŞLAR PAZARA GİTTİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Pazartesi günü kurulan pazara vatandaşlar akın etti.

Pazarda zaman zaman yoğunluk yaşanırken zabıta ekipleri ise tedbir aldı.

Bursalılar pazarlara akın etti

PAZAR ALANINA DEZENFEKTE TÜNELİ KURULDU

Vatandaşlar pazar alanına zabıta ekipleri tarafından kurulan dezenfekte tünelinden geçerek alındı.

Maskesi olmayanlara ise maske dağıtıldı.

Öte yandan salı günü açılacak olan Alanyurt Salı pazarının yanı sıra Pazar günü Mesudiye'de açılan pazar da Salı günü aynı yerinde kurulacak.

Kısıtlama kalktı, Bursalılar pazarlara akın etti

Kısıtlama kalktı, Bursalılar pazarlara akın etti

Kısıtlama kalktı, Bursalılar pazarlara akın etti

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