Kıskançlık yüzünden eşini bıçaklayarak öldürdü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Hafize F., kıskandığı 26 yaşındaki eşi Ferhat F. ile tartışmaya başladı.

BIÇAKLA AĞIR YARALADI

Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ferhat F., eşini bıçaklayarak, ağır yaraladı. Komşuların ihbarıyla gelen polis ekipleri, Ferhat F.'yi gözaltına alırken, Hafize F. ise sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hafize F., kurtarılamadı. Ferhat F. ise sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.