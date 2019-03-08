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Kıskançlık yüzünden eşini ve kızını bıçakladı

Kıskançlık nedeniyle tartıştığı imam nikahlı eşini 8 yerinden bıçaklayan koca, araya girmeye çalışan kızını da yaraladı. Zanlı tutuklanırken, olaya şahit olan çocukları devlet sahiplendi.

İHA | 08.03.2019 - 12:38..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Neşe D., bir süre önce asansör tamiri işi yapan 35 yaşındaki Murat Ç.'den kendisini kıskandığı için boşandı. 2 kız bir erkek çocuğu olan çift, boşanmasına rağmen daha sonra dini nikahla tekrar birlikte yaşamaya başladı.

Kıskançlık yüzünden eşini ve kızını bıçakladı

KIZI ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI ANCAK BAŞARILI OLAMADI

Ancak kocanın kıskançlığı devam etti. Sürekli kavga eden çift, 4 Mart akşamı yine kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Evde çocukların olduğu sırada Murat Ç., eşini darbetmeye başladı. 13 yaşındaki H.Ç. araya girmeye çalıştı ancak başaramadı. Genç kadın balkona kaçıp kurtulmak istedi fakat buraya da gelen Murat Ç., kadını dövmeye devam etti.

Kıskançlık yüzünden eşini ve kızını bıçakladı VİDEO

Kıskançlık yüzünden eşini ve kızını bıçakladı

OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Bu sırada genç kadın, kendini kurtarmak için balkondaki saksıları eşine fırlatınca aşağıdaki otomobilin üzerine düştü. Bunu gören Murat Ç. de bıçakla eşine saldırdı. Kızı H.Ç. yeniden araya girmek istedi, Murat Ç. onu da bıçakladı. Tüm bu olanlara diğer iki çocuk da tanık oldu.

Kıskançlık yüzünden eşini ve kızını bıçakladı

8 BIÇAK DARBESİ YEDİ

Neşe D. aldığı 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, sesleri duyan komşuları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Murat Ç. ise kızını ve eşini yaralı olarak bırakıp kaçtı. Olay yerine gelen ambulans ile anne-kız Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınırken, olay yerine gelen polis ekipleri de zanlıyı aramaya koyuldu.

Kıskançlık yüzünden eşini ve kızını bıçakladı

DEVLET KORUMASINA ALINDILAR

Tüm bu olanlar yaşanırken yaralanan kız çocuğu H.Ç., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, psikolog eşliğinde çocuk şube müdürlüğünde ifadesi de alındı. H.Ç., daha sonra iki kardeşiyle birlikte devlet korumasına alınarak, yurda yerleştirildi. Anne Neşe D.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Genç kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Kıskançlık yüzünden eşini ve kızını bıçakladı

İSTEMEYEREK BIÇAKLAMIŞ

Öte yandan polis, olayın ardından kaçan kocayı yakaladı. Murat Ç. ilk ifadesinde eşini kıskandığı için tartıştıklarını, tartışmanın büyümesi sonrası ve eşinin kendisine küfür etmesi nedeniyle kavga ettiklerini, istemeyerek bıçakladığını ve pişman olduğunu söyledi. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kıskançlık yüzünden eşini ve kızını bıçakladı

Murat Ç., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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