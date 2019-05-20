Kıskandığı hamile eşini otomobilden attı

Resmi nikah olmadan C.Y. ile evlenen 3 aylık hamile A.E. dün otomobil ile gezmeye çıktı. Ancak gezerken C.Y. eşini kıskandığı için aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası C.Y. eşini darbedip otomobilden aşağı attı.

BEBEK VE KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Bunun üzerine hamile kadını gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis kadın hamile olduğu için ambulans çağırdı. Kadın, olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı ise polis tarafından her yerde aranıyor.



