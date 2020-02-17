Kıskandığı için eşini öldüren zanlı adliyede

Eskişehir Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Ferhat F. (26) ile eşi Hafize F. (35) arasında, kıskançlık yüzünden tartışma çıkmıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ferhat F., bıçakla eşi Hafize F.’yi yaraladı. Ağır yaralanan Hafize F., yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafize F., burada yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet zanlısı Ferhat F. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ferhat F., emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada şüpheli, gazetecilerin ‘Neden öldürdünüz?’ sorusunu yanıtsız bıraktı.