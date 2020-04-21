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Kışlalarda koronavirüs önlemleri

Teris ve yeni celp işlemlerinin koronavirüs nedeniyle ertelendiği TSK'da, silah altındaki Mehmetçikler için önlemler alınıyor.

İHA |
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Kışlalarda koronavirüs önlemleri

Koronavirüs önlemleri kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni celp ve terhis işlemleri ertelenmişti.

Silah altında bulunan Mehmetçikler için ne gibi koruma önlemleri alındığını Milli Savunma Bakanlığı tek tek anlatıldı.

Kışlalarda koronavirüs önlemleri VİDEO

İZİNDEN DÖNENLER KONTROLLERLE KIŞLAYA ALINIYOR

Yeni askerlerin alınmadığı Çorum'daki  66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda hava değişimi izninden dönen ya da acemi birliğini tamamlayarak usta birliğine katılmak üzere gelen askerler bir dizi önlem alınarak ve bazı kontrollerden geçirilerek kışlaya alındı.

Kışlalarda koronavirüs önlemleri

TERMAL KAMERALAR KULLANILIYOR

Buna göre nizamiyeye gelen tüm Mehmetçikleri sosyal mesafe konusunda uyaran askeri personel birliğine katılmak üzere gelen askerleri termal kamera ile kontrol ediyor. Sağlık ekiplerince de bir dizi kontrolden geçirilen askerler kışlaya alınıyor.

Kışlalarda koronavirüs önlemleri

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Korona virüs tedbirleri kapsamında koğuşlarda da düzenlemelere gidildiği koğuşa girmeden önce askerlerin dezenfektanlı sudan geçerek solüsyon ile el teması olmadan botlarını temizlediği, ranzaların diziliş şekillerinin değiştirildiği ve revize edilen ranzalar arasına dolaplara yerleştirilerek yatak başları arasında en az 2 buçuk metre mesafe oluşturulduğu kaydedildi.

Kışlalarda koronavirüs önlemleri

TOPLU ALANLARDA SOSYAL MESAFE KURALLARI

Lavabolarda da birer boşluk bırakılarak yeni düzenleme yapılan askeri birliklerde aynı şekilde pisuvarlar da birer boşluk bırakılarak kullanıma kapatıldı.
Yemekhaneler, Rehberlik Danışma Merkezleri ve askerlerin dinlenme alanları olan gazinolarda da korona virüs kapsamında tedbirler alındığı sosyal mesafe uyarılarını gösteren şeritlerin yapıştırılarak kantinlerden alışveriş yapan askerlerin temassız ödeme yapmasının sağlandığı ve askerlerin gazino içerisindeki masalara tek tek oturmalarının sağlandığı kaydedildi.

Kışlalarda koronavirüs önlemleri


Nöbet kulübeleri ile geçici gözlem yerlerinde de tedbir alınırken askerlerin birinin nöbet kulübesinde diğerinin ise kulübe dışında nöbet tutması sağlanıyor.
Eğitimlerde de görev alan personel sayısının da korona virüs tedbirleri kapsamında azaltıldığı kirpi adı verilen zırhlı askeri araçların 9 kişi kapasitesi olmasına karşın eğitimlerin üç kişi ile yapıldığı yine 5 personel kapasiteli fırtına obüslerinde 2 kişi ile eğitim gerçekleştirildiği belirtildi.


Salgın hastalıkla ilgili olarak askeri personel için alınan tedbirler kapsamında askerlerin ortak alanlarda yoğunluk oluşturmaması adına personelin alanları kullanma saatlerinin de düzenlenerek olası yoğunluğunun önüne geçilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Kışlalarda koronavirüs önlemleri

Kışlalarda koronavirüs önlemleri

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