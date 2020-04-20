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Kistik fibrozis nedir

Kistik fibrozis bulaşıcı değil, kalıtsal bir hastalıktır. Solunum sistemi ve sindirim sistemi olmak üzere birçok bölgeyi aynı anda etkileyebilir.

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Kistik fibrozis nedir

Kistik fibrozis hastalığının kesin bir tedavisi yoktur.

Ancak geçen yıllara göre geliştirilen bazı yöntemler ile en ölümcül kalıtsal hastalık olmaktan çıkmıştır.

Hastalık genler aracılığıyla anne ve babadan bebeğe aktarılır. Akraba evlilikleri, bu hastalığın görülme sıklığını artırır.

Kistik fibrozis özellikle, akciğerler, pankreas, karaciğer, bağırsaklar, sinüsler ve cinsel organların işlevini önemli derecede etkiler.

BULGULARI NELERDİR

Yeni doğan döneminde anne baba akrabalığı, bağırsak tıkanması, sarılık ve öpülünce tuzlu tat alınması; süt çocukluğu döneminde büyüme geriliği, bol miktarda pis kokulu yağlı dışkılama, sık yineleyen solunum yolu enfeksiyonları, kansızlık, ödem; çocukluk ve ergenlik döneminde ise yineleyen hışırtı atakları, düzelmeyen ya da yineleyen akciğer enfeksiyonları, iltihaplı yoğun balgam çıkarma, müzmin ve inatçı sinüzit, astım, çocukluk tipi şeker hastalığı ve gecikmiş ergenlik, hastalığı kuvvetle düşündüren bulgular arasındadır.

Kistik fibrozis nedir

TEŞHİS SÜRECİ

Kist fibrozisin teşhis sürecinde ter testi ve genetik test gereklidir. Bir süredir yenidoğan topuk kanı testlerinde kistik fibrozis de taranmaktadır. Kistik fibrozis çocuklarda çoğunlukla 2 yaşına kadar teşhis edilir.

Günümüzde tüm dünyada uygulanan erken tanı ve etkili tedavi yöntemlerle hastalarda oldukça yüz güldürücü sonuçlar alınmakta ve hastalar keyifli ve aktif bir hayat geçirebilmektedir. Destek tedavi, ömür boyu devam etmelidir.

Son dönemde adını sıkça duyduğumuz Dornaz Alfa ilacı da bu hastalıkta kullanılan ilaçların başında gelir.

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