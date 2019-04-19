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FETÖ paraları kitap arasından çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün “Fatih imamı” H.Ç. ve beraberindeki 5 örgüt üyesinin, paraları kitapların sayfalarını keserek arasına gizledikleri belirlendi.

İHA | 19.04.2019 - 14:37..
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FETÖ paraları kitap arasından çıktı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyeliğinden yakalama kararı bulunan ve FETÖ’nün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen “Fatih imamı” H.Ç. ve beraberindeki 5 örgüt üyesi düzenlenen operasyonla “gaybubet” evlerinde yakalandı.

PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Örgütün gaybubet evlerinde yapılan aramalarda, örgüt mensuplarının hayatlarını idame ettirmek adına evde bulundurdukları toplam 1 milyon 60 bin Türk lirasını bulan 176 bin 407 Amerikan doları, 39 bin 515 Türk lirası ve bin 235 euro ele geçirildi.

FETÖ paraları kitap arasından çıktı

KİTAP ARASINDAN PARA ÇIKTI

Örgütün Fatih hücre sorumlusu H.Ç. ile birlikte gaybubet evlerinde gizlenen A.P., G.P. ile bu hücre üyelerine yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen M.T., F.K.K. ve A.Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, hücre evlerinde ele geçirilen paraların kitapların sayfaları kesilerek arasına saklandığı belirlendi.

FETÖ paraları kitap arasından çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şubesine farklı tarihlerde gelen elektronik posta ihbarlarında hücre sorumlusu H.Ç.’nin, 5 ayrı soruşturmada hakkında beyanların bulunduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan örgütün ‘Fatih imamı ve 5 FETÖ üyesinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

FETÖ paraları kitap arasından çıktı

FETÖ paraları kitap arasından çıktı

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