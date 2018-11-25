Kitap dolu aracın içinde yanarak öldü

Dünyanın akciğerleri olarak anılan Amazon ormanlarında, bir yılda Londra'nın 5 katı büyüklüğünde bir alanda ağaçların kesildiği bildirildi.

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Karamollaoğlu: Bu ülkede yaşayan herkes şükretmeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu ülkede yaşayan her insanın 'Ne kadar güzel bir ülkem var' diye şükretmesi gerektiğini belirtti.