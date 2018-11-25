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Kitap dolu aracın içinde yanarak öldü

İzmir'de içinde kitap dolu bir otomobilin yanması sonucunda 1 kişi, feci şekilde can verdi.

İHA | 25.11.2018 - 03:51..
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İzmir-Manisa karayolunun 1’inci kilometresinde, 33 yaşındaki Aktürk Arslan’ın idaresindeki içinde kitap yüklü 35 KYV 29 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yanan araca ilk müdahaleyi yaptı.

Kitap dolu aracın içinde yanarak öldü

ARACINDA YANARAK CAN VERDİ

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, otomobilde yapılan ilk incelemede sürücü Arslan’ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Feci şekilde hayatını kaybeden talihsiz adamın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Olay Yeri İnceleme ekipleri, söz konusu otomobilde çalışma yaptı.

Kitap dolu aracın içinde yanarak öldü

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