Kitap okuma alışkanlığı, her saat aşılanıyor

Fatsa'da Şehit Birol Yavuz İmam Hatip Ortaokulundaki bir sınıfta farklı proje hayata geçirildi.

Okulun Türkçe Öğretmeni Gönül Kılıç tarafından 7/A sınıfında uygulamaya konulan proje kapsamında, duvara asılan saatin rakamlarının etrafına farklı farklı kitaplar sabitlendi.

OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANIYORLAR

Bu sayede, saate her baktıklarında kitap ile karşılaşan öğrencilerin okuma alışkanlığının artması amaçlandı.

Projeyle öğrencilerin okuma alışkanlığı artarken, derslerinde ve sınavlarında da başarı sayısı arttı.

AMAÇ OKUMAYI SEVDİRMEK

Projenin sahibi Türkçe Öğretmeni Gönül Kılıç, amaçlarının öncelikle çocukların okuma düzeylerini daha çok artırmak ve onlara okumayı sevdirmek olduğunu söyledi.

"ÖĞRENCİLERE ORTAM SUNDUK"

Çocukların, sınıflarında evlerinden daha çok vakit geçirdikleri için sınıfı görsel ve güzel bir profilde hazırladıklarını aktaran Kılıç, "Okumanın belirli düzeylerde değil her alanda hayatımızda olduğunu çocuklarıma anlatmak amacıyla bu görseli yaptım. Bununla beraber, ders aralarında kitap okumak isteyen öğrenciler için bir ortam hazırlamak istedim" dedi.

ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI ARTTI

Öğrencilerin, proje sonrası okumaya olan heveslerini daha çok arttığına da dikkat çeken Kılıç, "Özellikle kitaplarımızın her an orada görülebilecek alanda olması, ders aralarında da bu şekilde kitap okuyabilecekleri bir alanın olmasından dolayı daha da hevesleri arttı. Gerçekten güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. Özellikle yeni sistemdeki mantık sorularının rahat çözülebilmesi için kitap okumanın çok etkisi var. O yüzden sınıfta okuma oranlarının yükselmesiyle birlikte çocukların test çözmeleri ve sınavlarındaki başarıların arttığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

"CEP TELEFONU YERİNE KİTAP OKUYALIM"

Öğrencilerden Elif Ergin, bu tür projelerin herkes için faydalı olduğunu dile getirdi. Projenin, bütün okullarda uygulamaya geçmesi gerektiğinin altını çizen Ergin, "Şimdiki sınav sistemine baktığımızda direk paragraf soruları görüyoruz. Uzun soruları sınavda görünce de şaşırıyoruz. Aslında ‘bu sorular çok basit’ dememiz gerekiyor. Bunu diyebilmek için de kitap alışkanlığımızın olması gerekiyor. Kitap, günün her vaktinde okunabilecek. Cep telefonu yerine kitap okumamız gerekiyor" diye konuştu.