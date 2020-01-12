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Kitap sayfalarından gelinlik dikkat çekti

Muğla’da ‘Çocuklar Gelinlik Giymesin, Okula Gitsin’ projesi kapsamında kitap sayfalarından oluşan gelinlik tasarlandı.

İHA | 12.01.2020 - 16:45..
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Yiğit Caner Ertoşi, küçük yaştaki çocukların evlendirilmesine karşı başlatılan proje kapsamında kitap sayfalarından oluşan gelinlik tasarlamaya karar verdi.

Bir kitabın sayfaları kullanılarak tasarlanan gelinlik, sergilendi.

Kitap sayfalarından gelinlik dikkat çekti

TAŞIMAKTA ZORLANDI

Yeminli tercüman Aslıhan Baydar’ın üzerine giyerek poz verdiği gelinlikte omuzdaki kalem detayları da dikkati çekti. Gelinliği giyerek sergileyen Aslıhan Baydar, projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Daha önce hiç gelinlik giymemiş bir kadın olarak projeye destek vermek istediğini anlatan Baydar, gelinliğin ağırlığı nedeniyle taşımakta zorlandığını belirtti.

Kitap sayfalarından gelinlik dikkat çekti

ÇOCUK GELİNLERE DİKKAT ÇEKMEYE ÇALIŞILDI

Proje hakkında bilgi veren Yiğit Caner Ertoşi ise “Projemizde çocuk gelinlere dikkat çekmeye çalıştık. Çocuklarımızı nikah masalarında değil, okul sıralarında görmek istiyoruz. Amacımız bir farkındalık oluşturmak. Zaten kitabımın sayfaları da kadınlara ait hikayeler barındırmakta. Tüm kadınlarımızı projemize destek vermeye çağırıyoruz. Umarım el birliğiyle ülkemizdeki bu sorunu tamamen ortadan kaldırırız.” dedi.

Kitap sayfalarından gelinlik dikkat çekti

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