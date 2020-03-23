Kitap siparişleri yüzde 50 arttı

Türkiye’de koronavirüs vakalarının artmasının ardından ‘Evde Kal’ kampanyalarının etkisiyle caddeler, sokaklar ve toplu alanlar boşaldı.

Özellikle Sağlık Bakanlığı, virüsün yayılımının azaltılarak kontrol altına alınmasındaki en önemli etkenin, kişilerin evden çıkmamasından geçtiğini belirtiyor.

‘Evde Kal’ çağrılarına uyanların çoğu da boş zamanlarını, kitap okuyarak geçiriyor.

KİTAP SATIŞI YÜZDE 50 ARTTI

Bu durum ise online kitap alışverişini yüzde 50 arttırdı. Özellikle son 10 gün içerisinde büyük bir talep patlaması yaşandı. Artış, perakende mağazalarda görev alan çalışanlara da yaradı. Onlar da online kanalda oluşan talep yoğunluğu sebebiyle, daha az temassız alana geçmiş oldu.

GÜNDE 30 BİN KİTAP GÖNDERİLİYOR

Sektör temsilcilerinden Kutbettin Bingölbalı, kitap siparişlerindeki söz konusu artışın katlanarak devam edeceğini öngörüyor. Bu süreçte günlük 30 bin civarında kitap gönderimi yaptıklarını vurgulayan Bingölbalı, rakamın kısa süre içerisinde 60 bine ulaşabileceğini belirtiliyor.

FİYAT ARTIŞI YOK

Kitap fiyatlarında artış yapılmadığı söyleyen Bingölbalı, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bir takım kampanyalar organize edildiği aktardı.

KİTAPLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

Öte yandan tüm kitapların dezenfekte edilerek kargoya verildiğini dile getiren Kutbettin Bingölbalı, "Müşterilerimizin bu süreçte içleri rahat olsun. Aynı zamanda koronavirüse karşı 14 maddelik bilgilendirici yazılarımıza da kargoda yer veriyoruz." dedi.