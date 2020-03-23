taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.585
Euro
7.0787
Altın
1517.31
Borsa
83234.53
Gram Altın
317.573
Bitcoin
40031.07

Kitap siparişleri yüzde 50 arttı

Kişisel izole süreci kitap okuma alışkanlığını artırdı. Son 10 gün içerisinde online kitap siparişlerinde yüzde 50’lik artış yaşandı. Günde 30 bin kitap satışı var...

İHA | 23.03.2020 - 15:02..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Whatsapp ile paylaş

Türkiye’de koronavirüs vakalarının artmasının ardından ‘Evde Kal’ kampanyalarının etkisiyle caddeler, sokaklar ve toplu alanlar boşaldı.

Özellikle Sağlık Bakanlığı, virüsün yayılımının azaltılarak kontrol altına alınmasındaki en önemli etkenin, kişilerin evden çıkmamasından geçtiğini belirtiyor.

‘Evde Kal’ çağrılarına uyanların çoğu da boş zamanlarını, kitap okuyarak geçiriyor.

Kitap siparişleri yüzde 50 arttı

KİTAP SATIŞI YÜZDE 50 ARTTI

Bu durum ise online kitap alışverişini yüzde 50 arttırdı. Özellikle son 10 gün içerisinde büyük bir talep patlaması yaşandı. Artış, perakende mağazalarda görev alan çalışanlara da yaradı. Onlar da online kanalda oluşan talep yoğunluğu sebebiyle, daha az temassız alana geçmiş oldu.

GÜNDE 30 BİN KİTAP GÖNDERİLİYOR

Sektör temsilcilerinden Kutbettin Bingölbalı, kitap siparişlerindeki söz konusu artışın katlanarak devam edeceğini öngörüyor. Bu süreçte günlük 30 bin civarında kitap gönderimi yaptıklarını vurgulayan Bingölbalı, rakamın kısa süre içerisinde 60 bine ulaşabileceğini belirtiliyor.

Kitap siparişleri yüzde 50 arttı

FİYAT ARTIŞI YOK

Kitap fiyatlarında artış yapılmadığı söyleyen Bingölbalı, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bir takım kampanyalar organize edildiği aktardı.

KİTAPLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

Öte yandan tüm kitapların dezenfekte edilerek kargoya verildiğini dile getiren Kutbettin Bingölbalı, "Müşterilerimizin bu süreçte içleri rahat olsun. Aynı zamanda koronavirüse karşı 14 maddelik bilgilendirici yazılarımıza da kargoda yer veriyoruz." dedi.

İlginizi Çekebilir
Milli Eğitim Bakanı, uzaktan eğitimi anlattı
10 soru üzerinden uzaktan eğitimle ilgili ne var ne yok anlatan Bakan Ziya Selçuk, “Uzaktan eğitimde herhangi bir sınav ve notlama olmayacak" dedi.
EBA'nın şifresi velinin cebine gönderilecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "EBA şifresini almayan her öğrencinizin velisinin cep telefonuna çocuğuyla ilgili şifre gönderilecek." dedi.
YÖK: 23 Mart'ta uzaktan eğitim başlayacak
YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelere verilen üç haftalık ara boyunca uzaktan eğitim uygulanacağını açıkladı.
Şubat ayında konut satışı yüzde 51,4 arttı
TÜİK, Şubat 2020 tarihli Konut Satış İstatistikler'ini yayınladı. Buna göre Türkiye'de 2020 Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 oranında artarak, 118 bin 753 konut satıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
95
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
380
Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri
Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri
189
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
513
Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı
Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı
317
Abdurrahim Albayrak ve eşi karantinada
Abdurrahim Albayrak ve eşi karantinada
154
Ünlülere sahte korona ilacından soruşturma başlatıldı
Ünlülere sahte korona ilacından soruşturma başlatıldı
580
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir