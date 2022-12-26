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    Raflarda yerini alan yeni kitaplar

    Kitap raflarındaki yerini alan, okurlarını bekleyen yeni kitaplardan sizler için bir liste hazırladık.
    • Özel İçerik
    • 26.12.2022 - 12:46
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    Raflarda yerini alan yeni kitaplar

    Yeni kitaplar her zaman heyecan verir. Bunu ancak en iyi kitapseverler bilir. Bunun için yeni yıla gireceğimiz bu günlerde yeni çıkan eserlerden bir seçki hazırladık.

    İyi okumalar dileriz...

    MİT Efsanesi - İstihbaratın Gayriresmi Tarihi

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #1

    Türkiye’nin sayılı istihbarat uzmanlarından gazeteci-yazar Ferhat Ünlü, aksiyonuyla bir Hollywood filmini, trajedisiyle bir romanı andıran; kripto ajanlarla, aşk tuzaklarıyla, ihanetlerle ve suikastlarla bezeli renkli bir yolculuğa davet ediyor okuru.

    Sayfa: 464

    Bavula Sığmayan

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #2

    Bavula Sığmayan görünenin ötesine geçip insana ve yaşadıklarımıza farklı perspektiflerden bakmamızı sağlayan geniş bir panorama sunuyor bizlere. Nermin Yıldırım’ın duyarlı bakışı, etkileyici diliyle dokuduğu derinlikli hikâyeler, yüreklere dokunurken, tekrar tekrar okuma isteği yaratacak, uzun süre hafızalardan çıkmayacak.

    Sayfa: 232

    Luna

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #3

    Çok ses getiren Kıyamet serisinin yazarı B. Buğra Gülsoy’dan sarsıcı bir roman...

    Sayfa: 208

    Şiddet ve Politika - Felsefede Temel Tartışmalar ve Konumlar

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #4

    Politik felsefe alanındaki çalışmalarıyla tanınan felsefeci M. Ertan Kardeş Şiddet ve Politika: Felsefede Temel Tartışmalar ve Konumlar’da filozofların şiddet kavrayışlarını ve farklı tezlerini bir deneme çerçevesinde ele alıyor, temel tartışmaların birbirlerine mesafesini ortaya koyan bir yaklaşım üretiyor.

    Sayfa: 112

    Yüzyılın Fırtınası

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #5

    Korku kitapalrının sevilen isminden yepyeni bir kitap...

    Sayfa: 520

    Az Düşün Uzun Yaşa - Depresyon için Çığır Açan Yeni Bir Tedavi

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #6

    Az Düşün Uzun Yaşa, düşünceleriniz üzerinde kontrol sahibi olmayı irdeliyor.
    Depresyonu atlatmanın yanı sıra onu daha da ileriye taşımamanın yollarını öğretiyor.

    Sayfa: 176

    Abdülmecid Efendi - Türk Sanatının Büyük Ustaları 7

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #7

    Amcası Sultan II. Abdülhamid’in talimatıyla tecritte yaşamak zorunda kalan Abdülmecid Efendi, hanedan mensubu olmasına karşın, Tevfik Fikret’in kaleme aldığı ünlü “Sis” şiirinden ilhamla yaptığı aynı adlı resmi, II. Abdülhamid’in Hal’i, Tarih Dersi/Nasihat gibi siyasi konulu yapıtlarıyla dikkat çekerken sarayda yaşamın farklı yönlerini ele aldığı Haremde Goethe/Mütalaa, Haremde Beethoven/Ahenk gibi resimleriyle Türk modernleşmesine dair yapılan çalışmalar için kaynak sunuyor.

    Sayfa: 96

    Atlas Altılısı

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #8

    Sıra dışı bir okuma için...

    Sayfa: 592





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