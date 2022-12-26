Raflarda yerini alan yeni kitaplar

Kitap raflarındaki yerini alan, okurlarını bekleyen yeni kitaplardan sizler için bir liste hazırladık.

Yeni kitaplar her zaman heyecan verir. Bunu ancak en iyi kitapseverler bilir. Bunun için yeni yıla gireceğimiz bu günlerde yeni çıkan eserlerden bir seçki hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

MİT Efsanesi - İstihbaratın Gayriresmi Tarihi

Türkiye’nin sayılı istihbarat uzmanlarından gazeteci-yazar Ferhat Ünlü, aksiyonuyla bir Hollywood filmini, trajedisiyle bir romanı andıran; kripto ajanlarla, aşk tuzaklarıyla, ihanetlerle ve suikastlarla bezeli renkli bir yolculuğa davet ediyor okuru.

Sayfa: 464

Bavula Sığmayan





Bavula Sığmayan görünenin ötesine geçip insana ve yaşadıklarımıza farklı perspektiflerden bakmamızı sağlayan geniş bir panorama sunuyor bizlere. Nermin Yıldırım’ın duyarlı bakışı, etkileyici diliyle dokuduğu derinlikli hikâyeler, yüreklere dokunurken, tekrar tekrar okuma isteği yaratacak, uzun süre hafızalardan çıkmayacak.

Sayfa: 232

Luna

Çok ses getiren Kıyamet serisinin yazarı B. Buğra Gülsoy’dan sarsıcı bir roman...

Sayfa: 208

Şiddet ve Politika - Felsefede Temel Tartışmalar ve Konumlar

Politik felsefe alanındaki çalışmalarıyla tanınan felsefeci M. Ertan Kardeş Şiddet ve Politika: Felsefede Temel Tartışmalar ve Konumlar’da filozofların şiddet kavrayışlarını ve farklı tezlerini bir deneme çerçevesinde ele alıyor, temel tartışmaların birbirlerine mesafesini ortaya koyan bir yaklaşım üretiyor.

Sayfa: 112

Yüzyılın Fırtınası

Korku kitapalrının sevilen isminden yepyeni bir kitap...

Sayfa: 520

Az Düşün Uzun Yaşa - Depresyon için Çığır Açan Yeni Bir Tedavi

Az Düşün Uzun Yaşa, düşünceleriniz üzerinde kontrol sahibi olmayı irdeliyor.

Depresyonu atlatmanın yanı sıra onu daha da ileriye taşımamanın yollarını öğretiyor.

Sayfa: 176

Abdülmecid Efendi - Türk Sanatının Büyük Ustaları 7

Amcası Sultan II. Abdülhamid’in talimatıyla tecritte yaşamak zorunda kalan Abdülmecid Efendi, hanedan mensubu olmasına karşın, Tevfik Fikret’in kaleme aldığı ünlü “Sis” şiirinden ilhamla yaptığı aynı adlı resmi, II. Abdülhamid’in Hal’i, Tarih Dersi/Nasihat gibi siyasi konulu yapıtlarıyla dikkat çekerken sarayda yaşamın farklı yönlerini ele aldığı Haremde Goethe/Mütalaa, Haremde Beethoven/Ahenk gibi resimleriyle Türk modernleşmesine dair yapılan çalışmalar için kaynak sunuyor.

Sayfa: 96

Atlas Altılısı

Sıra dışı bir okuma için...

Sayfa: 592











