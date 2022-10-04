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    13. Uluslararası Dergi Günleri'ni 40 binin üzerinde okur ziyaret etti

    Sirkeci Tren Garı'nda düzenlenen fuarda, yurt içinden ve dışından çocuk, gençlik, okul, düşünce, edebiyat alanlarında yüzlerce dergi yer aldı.
    • 04.10.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 10:00
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    13. Uluslararası Dergi Günleri'ni 40 binin üzerinde okur ziyaret etti

    Dünya Dergiler Birliği tarafından bu yıl edebiyatçı yazar Mevlana İdris Zengin anısına gerçekleştirilen 13. Uluslararası Dergi Günleri sona erdi.

    AA'da yer alan habere göre; birlikten yapılan açıklamaya göre, Sirkeci Tren Garı'nda düzenlenen fuarda, yurt içinden ve dışından çocuk, gençlik, okul, düşünce, edebiyat alanlarında yüzlerce dergi yer aldı.

    "Umarım etkisi uzun olur"

    Fuara ilişkin değerlendirmede bulunan Dünya Dergiler Birliği Başkanı Metin Uçar, "Bu yıl 13'ncüsünü icra ettiğimiz ve kültürel etkileşime ciddi katkısı olduğunu düşündüğümüz Dergi Günleri, katılan dergicilerimizin ortak kanaatiyle kısa sürdü. Umarım ki etkisi uzun olur ve gençlerimizle buluşup yapmayı planladığımız çalışmalarla çoğalarak büyür." dedi.

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    Dergi kültürü

    Uçar; "İstanbul'un kalbinde gerçekleşen bu etkinliğe gelen ailelere, gençlere, çocuklara, hanımefendi ve beyefendilere de özel teşekkürlerimi sunarım. Bu süreçte yanımızda duran kurum ve kuruluşlara, sesimizi duyuran basın mensuplarına da teşekkür ederim. Kurumların çıkardığı kültürel dergiler özel alkışı ve takdiri hak ediyor, bunun da altını hassaten çiziyorum. Seneye aynı vakitlerde buluşmak üzere dergilerden ve kültürel çalışmalardan kopmamanızı temenni ediyorum." dedi.

    13. Uluslararası Dergi Günleri ni 40 binin üzerinde okur ziyaret etti #4

    13. Uluslararası Dergi Günleri ni 40 binin üzerinde okur ziyaret etti #5

    40 binden fazla ziyaretçi

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Fatih Belediyesi, Güngören Belediyesi, Albayrak Medya ve Turkuvaz Medya'nın destek verdiği fuarı, 40 binin üzerinde okur ziyaret etti.


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