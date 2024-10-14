14 Ekim 2024 Pazartesi: Vitrindeki kitaplar

Ergül Tosun

Hepinize bol kitaplı bir hafta diliyoruz. Kitap okuduğunuzu bildiğimiz için siz okurlarımıza okumalar hazırladık. Bugün 14 Ekim 2024 Pazartesi...

İşte hazırladığımız yeni kitaplar...

İyi okumalar diliyoruz...

YIRTICI KUŞLAR ZAMANI

Sayfa: 448

Başkomser Nevzat bu kez geçmişin hayaletleriyle mücadele ediyor. Ailesini katledenlerin peşinde maceradan maceraya koşarken, Nevzat ve ekibinin yaşadıkları olaylar bir 21. yüzyıl Türkiyesi portresi çiziyor.

ZALİM İYİMSERLİK

Sayfa: 150

Zalim İyimserlik, sert bir analiz olmasının yanı sıra, modern toplum fantezilerimizin ve bu fantezilere doğru Don Kişotça atılımlarımızın karanlık bir natürmortu. Tarihsel şimdinin başka herhangi bir şekilde anlaşılmadan önce duygusal olarak algılandığını savunan Berlant günümüzün dikkate değer duygusal tarihini anlatıyor bizlere.

KÜÇÜK KARDEŞİM

Sayfa: 144

Küçük Kardeşim, Fournier’in büyük aile anlatısının –şimdilik– son halkası. Yitirilen bir kardeşin hatırasına yazılmış veda sözcükleri.

EDEBİYAT YAZILARI- 1

Sayfa: 186

Edebiyat Yazıları 1 ile birbirini bütünleyen ve "Romana Dair”, “Şiire Dair”, “Tenkide ve "Tercümeye Dair” ve İlgili Söyleşiler” başlıklı dört bölümden oluşan Edebiyat Yazıları 2’de, Abdülhak Şinasi Hisar’ın edebî türlerin niteliklerine odaklanan yazıları ile kendisiyle edebî türler üzerine yapılmış söyleşiler bir araya geliyor.

ZENGİN KADIN

Sayfa: 366

Robert Kiyosaki dünya genelinde milyonlarca insanın parayla ilgili düşünme şekillerine meydan okudu ve onları değiştirdi. Genel inanışa ters düşen bakış açısıyla Kiyosaki, dobra konuşması ve cesaretiyle ün kazandı. Dünya çapında finansal eğitimin sıkı destekçisi olarak kabul edildi.

AMBER

Sayfa: 144

Amber Yıllıkları’nın onuncu kitabı Kaos Prensi, tüm zamanların en muhteşem fantastik serilerinden birine destansı bir son getiriyor.

VAHŞİ KALPLER

Sayfa: 312

Christina Lauren, Utah'ın kızıl kayalıklarını ve kanyonlarını çok iyi biliyor ve onları baştan sona detaylıca anlatıyor. Vahşi Kalpler, Lily ve Leo yeniden sevmeyi öğrenirken gerilim, entrika ve eğlenceyle dolu bir dünyanın kapılarını aralıyor.

RAFA SİLVA

Sayfa: 96

Başarılı oyuncu Rafa Silva, sevenlerine sadece sahada değil, hayatın her alanında bir ilham kaynağı olmuştur. Silva’nın heyecan dolu hikâyesi seni bekliyor.

ARTIK ÖZGÜRSÜN BABA

Sayfa: 288

Levent Develi bu kitabında adeta babasına bir minnet borcu ödüyor. Onun kabadayı kimliğinin altındaki iyi ve vicdanlı ruhunu okura gösteriyor. Bu biyografik romanla Abdulkadir’in seçemediği ama aynı zamanda da kaçamadığı bu zorlu hayat hikâyesine tanık olun.

ZÜLEYHA GÖZLERİNİ AÇIYOR

Sayfa: 512

Trajik bir tarihi konunun büyük bir düzyazıya dönüştürülmesini sağlayan simyanın ortaya çıkması son derece zordur... Tanık olduğumuz şey çok güçlü bir ilk roman – çok uzun zamandır beklediğimiz türden. Ve önemli olan şey simyanın işe yaramış olması: Konu edebiyata yeniden nüfuz etmiş.

YENİ DÜNYALAR YENİ METİNLER

Sayfa: 264

Yeni Dünyalar Eski Metinler, Avrupa’nın Rönesans dönemindeki büyük entelektüel dönüşümünü derinlemesine inceleyen bir başyapıttır. Anthony Grafton, Avrupa’nın 15. ve 16. yüzyıllardaki keşiflerinin, antik metinlerin otoritesiyle çarpışmasının sonuçlarını titizlikle ele alıyor.

KEDİ VE HAYALET

Sayfa: 232

Martinville kasabasında bir gece ansızın küçük bir kütüphane ortaya çıktı. On bir yaşındaki Evan, büyük turuncu bir kedi tarafından korunan kütüphaneden iki kitap alırken hayatının sonsuza dek değişeceğinden habersizdi. Bu iki kitap ile kasabada yirmi yıl önce çıkan ve hiçbir yetişkinin hakkında konuşmak istemediği kütüphane yangını arasında bağlantı olduğunu keşfeden Evan’ın zihni sorularla dolup taşmaya başladı. Cevaplarını bulması içinse yapması gereken tek bir şey vardı: dedektif şapkasını takıp adım adım iz sürmek…